МОК объяснил дисквалификацию Гераскевича

Украина готовит иск в CAS после дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде.

Перед первым заездом в скелетоне МОК сообщил, что украинский спортсмен в этом виде спорта Владислав Гераскевич дисквалифицирован. Позже МОК прокомментировал принятие такого решения на своём официальном сайтете.

Как отмечается, МОК встретился с тренером Владислава Гераскевича и главой миссии НОК Украины, где сообщил, что шлем "не отвечает требованиям", и рассказал об альтернативах: черная повязка во время выступлений и демонстрация шлема после соревнований в микс-зоне.

На пресс-конференции, состоявшейся 10 февраля 2026 года, Гераскевич подчеркнул, что продолжит использовать шлем, несмотря на полученное письмо от МОК, в котором было отмечено, что ему не разрешат стартовать в скелетонном заезде, если он наденет этот шлем.

Позже украинского спортсмена ожидал диалог с президентом МОК Кирсти Ковентри о его позиции, но компромисса не удалось найти, и Международный олимпийский комитет официально сообщил о дисквалификации.

Добавим, что Украина планирует подать иск в CAS из-за отстранения от старта на Олимпиаде-2026.

