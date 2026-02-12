Мировые команды поддержали Украину после дисквалификации

МОК дисквалифицировал скелетониста Владислава Гераскевича из-за его использования во время соревнований шлема памяти.

Как пишет Суспільне Спорт, команда Латвии подала протест и собирает подписи всех команд в поддержку сборной Украины.

Также поддержку оказали команды Республики Корея и Дании.

Михаил Гераскевич заявил, что сборная Италии пожелала успеха Владиславу, а также он получил много поддержки от тренеров из Германии, США и Бразилии.

Ранее сообщалось, что Украина готовит иск в CAS после дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!