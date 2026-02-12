iSport.ua
Ред Булл столкнулся с проблемой на тестах в Бахрейне

Потерял первые часы сессии.
Сегодня, 12:29       Автор: Валентина Чорноштан
Ред Булл / Getty Images
Ред Булл / Getty Images

В Бахрейне начался второй день предсезонных тестов.

Ред Булл потерпел неудачу в начале сессии: отмечается, что Изак Аджар не выехал на трассу в первые минуты второго дня тестов.

Как сообщают, у "красных быков" произошла утечка в гидравлической системе, поэтому коллектив пропустил как минимум первые два часа утренней сессии.

Добавим, что по итогам первого дня лучшее время показал гонщик Макларена Ландо Норрис, вторым стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, третьим — Шарль Леклер из Феррари.

Ранее пилот Феррари Льюис Хэмилтон оценил новую машину.

