Ред Булл столкнулся с проблемой на тестах в Бахрейне
В Бахрейне начался второй день предсезонных тестов.
Ред Булл потерпел неудачу в начале сессии: отмечается, что Изак Аджар не выехал на трассу в первые минуты второго дня тестов.
Как сообщают, у "красных быков" произошла утечка в гидравлической системе, поэтому коллектив пропустил как минимум первые два часа утренней сессии.
No Red Bull expected on track for at least two hours, after encountering a routine issue during car build last night. #F1 #F1testing— Thomas Maher (@thomasmaheronf1) February 12, 2026
Добавим, что по итогам первого дня лучшее время показал гонщик Макларена Ландо Норрис, вторым стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, третьим — Шарль Леклер из Феррари.
Ранее пилот Феррари Льюис Хэмилтон оценил новую машину.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!