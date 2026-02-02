Новичок Ред Булл прокомментировал свою первую аварию

Отреагировал на инцидент во время второго дня предсезонных тестов.

Пилот Ред Булл Изак Аджар высказался о своей аварии в конце второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

К сожалению, во вторник, сразу после перехода с дождевых шин на промежуточные, я потерял контроль над болидом в последнем повороте, и последствия для команды были неидеальными.

Также он прокомментировал первый день тестов:

"Здорово, что удалось провести хороший день в понедельник. Очень продуктивный: мы проехали больше кругов, чем ожидали, всё шло достаточно гладко, были лишь незначительные проблемы. Довольно впечатляюще, ведь это был наш первый день с собственными силовыми установками", — цитирует француза Autosport.

Ранее стала известна ключевая проблема болида Астон Мартин.

