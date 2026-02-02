Леброн продлил свою рекордную серию попаданий на Матч всех звезд

С 2005 года без перерыва.

В понедельник, 2 февраля, НБА объявила участников Матча всех звёзд 2026 года.

Среди них был выбран Леброн Джеймс, тем самым продлив свою рекордную серию до 22 матчей подряд. Напомним, что впервые нападающий стал олл-старом в 2005 году.

Также Джеймс является лидером по общему количеству попаданий на Матч всех звёзд:

Леброн Джеймс (22)

Карим Абдул-Джаббар (19)

Кобе Брайант (18)

Джулиус Ирвинг (16)

Кевин Дюрэнт (16)

Тим Данкан (15)

Кевин Гарнетт (15)

Шакил О′Нил (15)

Стало известно, сколько очков набрал Михайлюк в матче с Торонто.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!