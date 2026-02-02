iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Леброн продлил свою рекордную серию попаданий на Матч всех звезд

С 2005 года без перерыва.
Сегодня, 11:23       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

В понедельник, 2 февраля, НБА объявила участников Матча всех звёзд 2026 года.

Среди них был выбран Леброн Джеймс, тем самым продлив свою рекордную серию до 22 матчей подряд. Напомним, что впервые нападающий стал олл-старом в 2005 году.

Также Джеймс является лидером по общему количеству попаданий на Матч всех звёзд:

  • Леброн Джеймс (22)
  • Карим Абдул-Джаббар (19)
  • Кобе Брайант (18)
  • Джулиус Ирвинг (16)
  • Кевин Дюрэнт (16)
  • Тим Данкан (15)
  • Кевин Гарнетт (15)
  • Шакил О′Нил (15)

Стало известно, сколько очков набрал Михайлюк в матче с Торонто.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс

Статьи по теме

Леброн рассказал, как остаётся конкурентоспособным в 40 лет Леброн рассказал, как остаётся конкурентоспособным в 40 лет
Новичок Флэгг побил рекорд ЛеБрона Новичок Флэгг побил рекорд ЛеБрона
Леброн завершил уникальную серию в НБА Леброн завершил уникальную серию в НБА
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Уотсона из-под двух соперников возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Уотсона из-под двух соперников возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи клубов УПЛ, Рома встретится с Удинезе
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Европа14:59
Фіорентина близька до купівлі оборонця Ювентуса
Европа14:50
Аренда с опцией выкупа. Сарагоса продолжит карьеру в Серии А
Европа14:25
Тер Штеген может покинуть Жирону из-за травмы
Мотоспорт14:17
Третий мотогонщик сезона-2025 определился с будущим
Бокс13:48
Богачук после победы над Бутаевым: Я обязан был выиграть ради своего народа
Формула 113:27
Бывший пилот Макларена назвал претендента на титул чемпиона Ф1 сезона-2026
Европа12:55
Ливерпуль договорился о трансфере защитника Ренна
Теннис12:55
Ястремская вернется на корт в Абу-Даби
Европа12:43
Арсенал потерял "ложную девятку" до конца сезона
Украина12:26
Кривбасс установил новый рекорд сезона Суперлиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK