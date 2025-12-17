iSport.ua
Леброн рассказал, как остаётся конкурентоспособным в 40 лет

О баскетболе после 20 лет в НБА.
Сегодня, 18:30       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс поделился мыслями о том, как ему удаётся сохранять высокий уровень игры в НБА в 40 лет.

"Мне нравится выходить на площадку и делать то, что я люблю, — играть в баскетбол. Я стараюсь отдавать столько, сколько могу и пока могу. Это удовольствие — быть на площадке вместе с этими ребятами, молодыми игроками, и пытаться держаться с ними на одном уровне", — сказал Леброн в комментарии для Spectrum SportsNet.

К слову, в конце декабря баскетболисту исполнится 41 год.

"Мог ли я представить себя играющим в 40 или 41 год? Нет. Я никогда не ставил себе конкретных сроков завершения карьеры", — отметил Джеймс.

Добавим, что звезда Денвера оформил 12-й трипл-дабл за сезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос Анджелес Лейкерс

