Звезда Денвера оформил 12-й трипл-дабл за сезон

Шоу Йокича.
Сегодня, 12:23       Автор: Валентина Чорноштан
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

В ночь на 16 декабря Денвер сыграл против Хьюстона. Центровой Наггетс Никола Йокич оформил свой 12-й трипл-дабл в сезоне.

За матч сербский баскетболист набрал 39 очков (13 из 27 с игры, 5 из 9 трёхочковых, 8 из 11 штрафных), сделал 15 подборов и отдал 10 передач, допустив 4 потери.

Также на счету Йокича 2 перехвата и 2 блок-шота за 42,5 минуты на паркете.

Отметим, что в овертайме Наггетс вырвали победу над Рокетс.

Результат финала Кубка НБА можно узнать на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс Никола Йокич

