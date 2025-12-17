iSport.ua
Левандовски получил вариант продолжения карьеры в МЛС

Представитель североамериканской лиги уже провел переговоры с польским форвардом.
Сегодня, 13:18       Автор: Игорь Мищук
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски может продолжить карьеру в МЛС, где интерес к нему проявляет Чикаго Файр.

Как сообщает BBC, североамериканский клуб уже провел позитивные переговоры с 37-летним польским футболистом по поводу возможного будущего сотрудничества.

Читай также: Стало известно, почему Барселона умоляла Левандовски не забивать в концовке сезона

Отмечается, что сам форвард открыт к потенциальному переходу в МЛС, а его финансовые требования не должны стать проблемой для его нового клуба.

Кроме того, Чикаго Файр уже внес поляка в свой "discovery list", закрепив за собой приоритетное право вести переговоры о его подписании перед другими представителями лиги.

Напомним, что действующий контракт Левандовски с Барселоной истекает в июне 2026 года.

В нынешнем сезоне польский нападающий провел за каталонскую команду 17 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Левандовски установил антирекорд Барселоны в Ла Лиге.

