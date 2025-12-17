iSport.ua
Русский Українська
Другие

УАФ призвала УЕФА не допускать символику Беларуси на Евро-2026 по футзалу

Обратилась к Чеферину.
Сегодня, 12:51       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Чеферин / Getty Images
Александр Чеферин / Getty Images

В финальном турнире чемпионата Европы по футзалу среди мужчин 2026 года, который состоится в Латвии, было принято решение о том, что сборная Республики Беларусь будет использовать государственные символы.

Однако исполнительный комитет УАФ обратился к президенту УЕФА Александру Чеферину по поводу участия Беларуси с требованием, чтобы оно проходило исключительно в нейтральном статусе, без использования каких-либо государственных символов.

В письме УАФ к президенту УЕФА отмечалось, что такой подход полностью сохранит спортивную справедливость соревнований и в то же время чётко продемонстрирует нулевую терпимость к поддержке военной агрессии.

УАФ также подчёркивает, что международное сообщество с 2022 года должно применять последовательный подход в отношении белорусских спортсменов, допуская их к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе либо полностью отстраняя от участия.

Напомним, какие соперники ожидают сборную Украину на Евро-2026 по футзалу. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Главный тренер Бенфики - о Судакове: "Прекрасно взаимодействует с атакой" Главный тренер Бенфики - о Судакове: "Прекрасно взаимодействует с атакой"
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Джошуа объяснил, почему решил сделать длительный перерыв после поражения от Дюбуа Джошуа объяснил, почему решил сделать длительный перерыв после поражения от Дюбуа
Английский форвард Гринвуд на радаре топ-клубов Европы Английский форвард Гринвуд на радаре топ-клубов Европы

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Европа15:26
Главный тренер Бенфики - о Судакове: "Прекрасно взаимодействует с атакой"
Бокс15:05
Бокс: расписание боев
Бокс15:04
Джошуа объяснил, почему решил сделать длительный перерыв после поражения от Дюбуа
Европа15:02
Английский форвард Гринвуд на радаре топ-клубов Европы
Европа14:34
Куртуа остался вне заявки Реала на ближайший матч, Лунин - в списке
Украина14:32
Правый защитник Александрии выбыл до конца января
Другие страны14:08
Суарес принял решение касательно своего будущего в Интер Майами
Европа13:53
Милан потерял минимум на два месяца нападающего
Формула 113:37
Зак Браун рассказал, как Макларен готовится к следующему сезону
Европа13:18
Левандовски получил вариант продолжения карьеры в МЛС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK