УАФ призвала УЕФА не допускать символику Беларуси на Евро-2026 по футзалу

В финальном турнире чемпионата Европы по футзалу среди мужчин 2026 года, который состоится в Латвии, было принято решение о том, что сборная Республики Беларусь будет использовать государственные символы.

Однако исполнительный комитет УАФ обратился к президенту УЕФА Александру Чеферину по поводу участия Беларуси с требованием, чтобы оно проходило исключительно в нейтральном статусе, без использования каких-либо государственных символов.

В письме УАФ к президенту УЕФА отмечалось, что такой подход полностью сохранит спортивную справедливость соревнований и в то же время чётко продемонстрирует нулевую терпимость к поддержке военной агрессии.

УАФ также подчёркивает, что международное сообщество с 2022 года должно применять последовательный подход в отношении белорусских спортсменов, допуская их к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе либо полностью отстраняя от участия.

Напомним, какие соперники ожидают сборную Украину на Евро-2026 по футзалу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!