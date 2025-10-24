iSport.ua
Русский Українська
Другие

Сборная Украины узнала соперников на Евро-2026 по футзалу

Украина сыграет с Чехией, Арменией и Литвой на Евро-2026.
Сегодня, 13:16       Автор: Валентина Чорноштан
УЕФА / Getty Images
УЕФА / Getty Images

На днях состоялась жеребьёвка финальной стадии Евро-2026 по футзалу.

Сборная Украины, посеянная из первой корзины, попала в группу с Чехией, Арменией и Литвой.

В 1/4 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Результаты жеребьёвки:

Группа A: Франция, Хорватия, Латвия, Грузия
Группа B: Украина, Чехия, Армения, Литва
Группа C: Испания, Словения, Беларусь, Бельгия
Группа D: Португалия, Италия, Польша, Венгрия

Напомним, что чемпионат Европы пройдёт в Латвии, Литве и Словении с 21 января по 7 февраля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на трансфер следующим летом Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на трансфер следующим летом
Как меняется украинский футбол из-за сотрудничества с бизнесом: пример МФК "Рентген" Как меняется украинский футбол из-за сотрудничества с бизнесом: пример МФК "Рентген"
Беленюк - о недопуске россиян до Паралимпиады: "Это победа справедливости" Беленюк - о недопуске россиян до Паралимпиады: "Это победа справедливости"
БК Кривбасс объявил, где будет проводить домашние туры Суперлиги БК Кривбасс объявил, где будет проводить домашние туры Суперлиги

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа15:20
Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на трансфер следующим летом
Украина15:10
Как меняется украинский футбол из-за сотрудничества с бизнесом: пример МФК "Рентген"
Другое14:57
Беленюк - о недопуске россиян до Паралимпиады: "Это победа справедливости"
Украина14:44
БК Кривбасс объявил, где будет проводить домашние туры Суперлиги
Европа14:44
Слот прокомментировал ситуацию с Салахом
Лига конференций14:21
Шахтер прервал 9-матчевую беспроигрышную серию в еврокубках
Европа14:09
Звезда Комо может продолжить карьеру в итальянском гранде
Европа13:54
Вингер Барселоны вернулся к тренировкам перед игрой с Реалом
Формула 113:40
Лоусон - о сохранении места в Ф-1: Я сделал все, что мог
Футзал13:16
Сборная Украины узнала соперников на Евро-2026 по футзалу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK