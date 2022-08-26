Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15

Еврокубковый сезон вот-вот начнется, ведь уже во всех трех еврокубковых турнирах завершилась квалификация. Таким образом, сейчас командам предстоит сыграть в групповых этапах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Украинский клубы изначально имели пять команд в отборе, однако сейчас их трое - Шахтер в группе ЛЧ, Динамо в группе ЛЕ, а Днепр-1 в группе ЛК.

На фоне провальных результатов в отборе Украина покинула ТОП-15, что случилось впервые с 1998 года. Сейчас Украина занимает 16-е место.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 26 августа 2022 года: