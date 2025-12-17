iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Зак Браун рассказал, как Макларен готовится к следующему сезону

Анализ поражений и успехов.
Сегодня, 13:37       Автор: Валентина Чорноштан
Зак Браун / Getty Images
Зак Браун / Getty Images

Директор команды Макларен Зак Браун для официального сайта Формулы-1 рассказал о том, как проходит подготовка команды к следующему сезону.

"Оглядываясь назад, можно ли извлечь много уроков? Я помню, когда мы заняли первое и второе места в Испании, на разборе результатов в понедельник мы говорили о восьми моментах, которые были на грани провала и которые могли бы улучшить. Думаю, в этом и состоит суть команды Формулы-1 - постоянно анализировать ситуацию и спрашивать: что мы могли сделать по-другому, что мы могли сделать лучше? В спорте бывают и победы, и поражения", — сказал Браун.

Также он высказался касательно планов на пилотов Макларен:

"Мы определённо стремимся предоставить обоим гонщикам равные возможности для победы в чемпионате мира. Даже когда вы выигрываете, в понедельник вы обсуждаете, что могли бы сделать иначе или лучше. Мы постоянно развиваемся как гоночная команда. Но основной принцип — наличие двух пилотов с равными возможностями для победы — останется неизменным".

Стало известно, кто возглавит молодёжную программу Ред Булл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Зак Браун

Статьи по теме

Макларен готов применить размен позициями в Абу-Даби Макларен готов применить размен позициями в Абу-Даби
Макларен подписал чемпиона Формулы-2 Макларен подписал чемпиона Формулы-2
Пиастри признался, что потерял победу из-за стратегии Макларена в Катаре Пиастри признался, что потерял победу из-за стратегии Макларена в Катаре
Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Теннис15:42
Первая ракетка мира объявил о прекращении сотрудничества с тренером после сезона триумфов
Европа15:26
Главный тренер Бенфики - о Судакове: "Прекрасно взаимодействует с атакой"
Бокс15:05
Бокс: расписание боев
Бокс15:04
Джошуа объяснил, почему решил сделать длительный перерыв после поражения от Дюбуа
Европа15:02
Английский форвард Гринвуд на радаре топ-клубов Европы
Европа14:34
Куртуа остался вне заявки Реала на ближайший матч, Лунин - в списке
Украина14:32
Правый защитник Александрии выбыл до конца января
Другие страны14:08
Суарес принял решение касательно своего будущего в Интер Майами
Европа13:53
Милан потерял минимум на два месяца нападающего
Формула 113:37
Зак Браун рассказал, как Макларен готовится к следующему сезону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK