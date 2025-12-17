Зак Браун рассказал, как Макларен готовится к следующему сезону

Директор команды Макларен Зак Браун для официального сайта Формулы-1 рассказал о том, как проходит подготовка команды к следующему сезону.

"Оглядываясь назад, можно ли извлечь много уроков? Я помню, когда мы заняли первое и второе места в Испании, на разборе результатов в понедельник мы говорили о восьми моментах, которые были на грани провала и которые могли бы улучшить. Думаю, в этом и состоит суть команды Формулы-1 - постоянно анализировать ситуацию и спрашивать: что мы могли сделать по-другому, что мы могли сделать лучше? В спорте бывают и победы, и поражения", — сказал Браун.

Также он высказался касательно планов на пилотов Макларен:

"Мы определённо стремимся предоставить обоим гонщикам равные возможности для победы в чемпионате мира. Даже когда вы выигрываете, в понедельник вы обсуждаете, что могли бы сделать иначе или лучше. Мы постоянно развиваемся как гоночная команда. Но основной принцип — наличие двух пилотов с равными возможностями для победы — останется неизменным".

