iSport.ua
Русский Українська

Джошуа объяснил, почему решил сделать длительный перерыв после поражения от Дюбуа

Британский экс-чемпион рассказал о причинах своего годичного простоя.
Сегодня, 15:04       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, почему решил сделать паузу в выступлениях после поражения нокаутом от Даниэля Дюбуа еще в сентябре прошлого года.

По словам британского боксера, помимо простоя из-за операции на локте, он понял, что ему нужно время, чтобы все проанализировать и переосмыслить.

Читай также: Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа

"Я всегда говорил, что у каждой победы и у каждого поражения есть причина. Почему же я сделал паузу? Когда ты проигрываешь, ты хочешь более глубоко посмотреть на себя, взять перерыв, чтобы понять, что пошло не так. Мне пришлось посмотреть на причины, почему я проиграл, и я сказал себя, что мне необходимо немного времени.

Предсказывал ли я этот момент в 2018 году? Не поражение, но то, что мне придется проделать большую работу. В тренировочном процессе, в подготовке к боям, в работе вне бокса - каждый на определенном этапе, пожалуй, нуждается в небольшой перезагрузке.

Я действительно подошел к этой стадии в 2025 году, когда пришло время. Я подумал, что мне нужно провести год вне бокса", - приводит слова Джошуа talkSPORT.

Напомним, что 19 декабря в Майами Джошуа вернется в ринг поединком против блогера Джейка Пола.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион намекнул на постановочность боя Пола с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

Статьи по теме

"Тогда он точно драться не будет": Промоутер Фьюри объяснил, что может сорвать поединок с Джошуа "Тогда он точно драться не будет": Промоутер Фьюри объяснил, что может сорвать поединок с Джошуа
"Переговоры были": Промоутер Фьюри ответил, состоится ли бой с Джошуа "Переговоры были": Промоутер Фьюри ответил, состоится ли бой с Джошуа
"Ставлю миллион": Фьюри назвал своего фаворита боя Пол - Джошуа "Ставлю миллион": Фьюри назвал своего фаворита боя Пол - Джошуа
Бывший чемпион намекнул на постановочность боя Пола с Джошуа Бывший чемпион намекнул на постановочность боя Пола с Джошуа

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Лига конференций18:47
У Динамо серьезные кадровые потери перед матчем с Ноа
Европа18:40
Клопп выбрал величайших тренеров в истории
НБА18:30
Леброн рассказал, как остаётся конкурентоспособным в 40 лет
Европа17:59
Манчестер Юнайтед хочет усилить центр поля соотечественником Роналду по сборной
Другие страны17:57
Звезда Интер Майами продлил контракт с клубом
Формула 117:26
ФИА показала, как будет выглядеть болиды в новом сезоне
Европа17:19
Украинский защитник попал в сферу интересов клубов Бундеслиги
НХЛ16:38
Форвард Эдмонтон Ойлерз стал первым немцем с 1000 очков в НХЛ
Европа16:20
Кандидат в президенты Барселоны Марк Сирия рассказал о планах
Европа15:57
Бразильский защитник переходит во Вольфсбург до 2030 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK