Джошуа объяснил, почему решил сделать длительный перерыв после поражения от Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, почему решил сделать паузу в выступлениях после поражения нокаутом от Даниэля Дюбуа еще в сентябре прошлого года.

По словам британского боксера, помимо простоя из-за операции на локте, он понял, что ему нужно время, чтобы все проанализировать и переосмыслить.

"Я всегда говорил, что у каждой победы и у каждого поражения есть причина. Почему же я сделал паузу? Когда ты проигрываешь, ты хочешь более глубоко посмотреть на себя, взять перерыв, чтобы понять, что пошло не так. Мне пришлось посмотреть на причины, почему я проиграл, и я сказал себя, что мне необходимо немного времени.

Предсказывал ли я этот момент в 2018 году? Не поражение, но то, что мне придется проделать большую работу. В тренировочном процессе, в подготовке к боям, в работе вне бокса - каждый на определенном этапе, пожалуй, нуждается в небольшой перезагрузке.

Я действительно подошел к этой стадии в 2025 году, когда пришло время. Я подумал, что мне нужно провести год вне бокса", - приводит слова Джошуа talkSPORT.

Напомним, что 19 декабря в Майами Джошуа вернется в ринг поединком против блогера Джейка Пола.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион намекнул на постановочность боя Пола с Джошуа.

