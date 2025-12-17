Форвард Эдмонтон Ойлерз стал первым немцем с 1000 очков в НХЛ

Сделал четыре передачи в матче с Питтсбургом.

В ночь на среду, 17 декабря, прошёл матч Питтсбург – Эдмонтон. В игре форвард Эдмонтона Леон Драйзайтль достиг отметки 1000 очков.

Леон отдал четыре результативные передачи в матче и стал первым немецким игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 1003 (416+587) очков в 824 играх.

Однако в истории Эдмонтона Леон вошёл только в пятёрку игроков, добравшихся до отметки 1000 очков.

В этот список входят Уэйн Гретцки (1669 очков в 696 играх), Коннор Макдэвид (1138 в 746), Яри Курри (1043 в 754) и Марк Мессье (1034 в 851).

