НХЛ: Эдмонтон обыграл Питтсбург, Миннесота разгромила Вашингтон, победы Бостона, Детройта и Колорадо
В ночь на среду, 17 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 16 декабря
Бостон – Юта – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 8 Хэйтон (Бут, Дурзи), 1:1 – 16 Гики (Линдхольм, Пастрняк), 2:1 – 21 Гики (Задоров, Пастрняк), 3:1 – 50 Миттлстадт (Хуснутдинов, Заха), 4:1 – 56 Эйссимонт
Коламбус – Анахайм – 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 8 Веренски (Чинахов, Дженнер), 1:1 – 23 Строум (Мур, Пелинг), 2:1 – 24 Веренски (Джонсон, Гонс), 3:1 – 24 Дженнер (Проворов), 3:2 – 25 Гранлунд (Ватрано), 3:3 – 56 Лакомб (Гранлунд, Пелинг), 4:3 – 63 Фантилли (Веренски, Джонсон)
Детройт – Айлендерс – 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Хейнеман (Друэн, Барзэл), 1:1 – 42 Сандин Пелликка (Рэймонд), 2:1 – 43 Дебринкет (Рэймонд, Зайдер), 2:2 – 51 Мэйфилд (Ли, Пажо), 3:2 – 57 Дебринкет (Рэймонд, Зайдер)
Монреаль – Филадельфия – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 19 Тексье (Андерсон, Эванс), 1:1 – 19 Грундстрем (Кутюрье, Типпет), 1:2 – 26 Зеграс (Андре, Конекны), 1:3 – 39 Бринк (Мичков), 1:4 – 58 Конекны (Кутюрье, Дворак)
Рейнджерс – Ванкувер – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Кэйн (Петтерссон, Босер), 0:2 – 23 Эхгрен (Карлссон), 0:3 – 56 Гарланд (Гронек)
Торонто – Чикаго – 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)
Шайбы: 0:1 – 10 Кайзер (Тонинато), 0:2 – 14 Дикинсон (Кревье, Михеев), 1:2 – 49 Экман-Ларссон (В. Нюландер, Мэттьюс), 2:2 – 56 Мэттьюс (В. Нюландер), 3:2 – 57 Джошуа (Маккейб, Стечер)
Питтсбург – Эдмонтон – 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)
Шайбы: 0:1 – 11 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид), 0:2 – 11 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль), 1:2 – 19 Новак (Манта), 1:3 – 24 Савой (Янмарк-Нюлен, Регула), 2:3 – 26 Карлссон (Ракелль, Кросби), 2:4 – 29 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид), 2:5 – 46 Подколзин (Экхольм, Драйзайтль), 3:5 – 56 Раст (Карлссон, Манта), 3:6 – 58 Макдэвид (Хайман), 4:6 – 59 Хейнен (Ши, Новак)
Миннесота – Вашингтон – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Тарасенко (Фэйбер, Юров), 2:0 – 32 Капризов (К. Хьюз, Эрикссон Эк), 3:0 – 44 Тарасенко (Юров), 4:0 – 48 Юров (Тарасенко), 5:0 – 54 Болди (Кирстед)
Сан-Хосе – Калгари – 6:3 (3:2, 0:0, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Клингберг (Селебрини), 2:0 – 6 Гудроу (Иорио, Остапчук), 2:1 – 11 Колман (Зари, Уигар), 2:2 – 14 Ломберг (Клапка), 3:2 – 19 Гудроу (Делландреа, Селебрини), 4:2 – 42 Селебрини (Чернышов, Граф), 5:2 – 52 Тоффоли (Веннберг, Эклунд), 5:3 – 53 Кадри (Юбердо), 6:3 – 58 Селебрини (Гудроу, Орлов)
Сиэтл – Колорадо – 3:5 (0:1, 3:1, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 12 Лехконен (Мэнсон, Нечас), 1:1 – 23 Райт (Какко, Нюман), 2:1 – 25 Эберле (Бенирс, Ларссон), 2:2 – 33 Жирар (Бернс, Ничушкин), 3:2 – 39 Стивенсон (Данн, Толванен), 3:3 – 42 Маккиннон (Нечас, Макар), 3:4 – 48 Нелсон (Макар, Маккиннон), 3:5 – 59 Маккиннон (Ландескуг, Ничушкин)
