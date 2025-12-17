Игрок Металлиста 1925 попал в ужасное ДТП

Василий Кравец с семьей стал участником аварии с его автомобилем и тремя грузовиками.

Защитник Металлиста 1925 Василий Кравец рассказал, что вместе с семьей попал в ДТП.

Авария случилась вечером во вторник, 16 декабря, на трассе М-06 Киев - Чоп, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.

Вблизи села Тараканов Дубенского района Ровенской области между собой столкнулись четыре транспортных средства: три грузовика марок DAF, Volvo, Scania и один легковой автомобиль Mercedes-Benz E 220 d, в котором и находился футболист с семьей.

Вследствие ДТП легковой автомобиль был существенно поврежден, а два пассажира, женщина и ребенок, были зажаты в транспортном средстве. Спасатели оперативно деблокировали пострадавших, а Кравец смог выбраться из машины самостоятельно.

Позже Кравец у себя в Instagram сообщил о ДТП, написав, что все обошлось, и опубликовав видео аварии.

"Я благодарю Бога, что спас наши жизни. Спасибо всем за поддержку. Все живы", - написал футболист.

Все пострадавшие были доставлены в приемное отделение Дубенской городской больницы с незначительными повреждениями. Водители грузовиков выбрались из машин самостоятельно и от медицинской помощи отказались.

