Игрок Металлиста 1925 попал в ужасное ДТП
Защитник Металлиста 1925 Василий Кравец рассказал, что вместе с семьей попал в ДТП.
Авария случилась вечером во вторник, 16 декабря, на трассе М-06 Киев - Чоп, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.
Вблизи села Тараканов Дубенского района Ровенской области между собой столкнулись четыре транспортных средства: три грузовика марок DAF, Volvo, Scania и один легковой автомобиль Mercedes-Benz E 220 d, в котором и находился футболист с семьей.
Вследствие ДТП легковой автомобиль был существенно поврежден, а два пассажира, женщина и ребенок, были зажаты в транспортном средстве. Спасатели оперативно деблокировали пострадавших, а Кравец смог выбраться из машины самостоятельно.
Позже Кравец у себя в Instagram сообщил о ДТП, написав, что все обошлось, и опубликовав видео аварии.
"Я благодарю Бога, что спас наши жизни. Спасибо всем за поддержку. Все живы", - написал футболист.
Все пострадавшие были доставлены в приемное отделение Дубенской городской больницы с незначительными повреждениями. Водители грузовиков выбрались из машин самостоятельно и от медицинской помощи отказались.
