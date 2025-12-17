iSport.ua
Русский Українська

"Не думаю, что кто-то ожидал": Уордли отреагировал на желание Усика драться с Уайлдером

Чемпион WBO не уверен, что поединок вызовет особый интерес.
Сегодня, 11:58       Автор: Игорь Мищук
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли поделился свои мнением по поводу потенциального боя обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера.

Британский боксер считает, что у украинца были более интересные варианты для следующего поединка.

Читай также: "Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику

"Я не думаю, что кто-то в боксе ожидал подобного. Я не думаю, что кто-то говорил, что хотел бы увидеть бой Усик - Уайлдер.

Этими словами я ничего не отнимаю у Уайлдера. Я просто считаю, что есть другие бои, которые мы хотели увидеть больше", - приводит слова Уордли The Ring.

Напомним, ранее Уайлдер подтвердил факт переговоров с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер Фабио Уордли

Статьи по теме

Тренер Дюбуа нацелился на титульный бой с Уордли Тренер Дюбуа нацелился на титульный бой с Уордли
"Не раз говорил об этом": Промоутер Фьюри заявил о его желании получить третий бой с Усиком "Не раз говорил об этом": Промоутер Фьюри заявил о его желании получить третий бой с Усиком
"Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику "Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику
Первая ракетка мира объявил о прекращении сотрудничества с тренером после сезона триумфов Первая ракетка мира объявил о прекращении сотрудничества с тренером после сезона триумфов

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Теннис15:42
Первая ракетка мира объявил о прекращении сотрудничества с тренером после сезона триумфов
Европа15:26
Главный тренер Бенфики - о Судакове: "Прекрасно взаимодействует с атакой"
Бокс15:05
Бокс: расписание боев
Бокс15:04
Джошуа объяснил, почему решил сделать длительный перерыв после поражения от Дюбуа
Европа15:02
Английский форвард Гринвуд на радаре топ-клубов Европы
Европа14:34
Куртуа остался вне заявки Реала на ближайший матч, Лунин - в списке
Украина14:32
Правый защитник Александрии выбыл до конца января
Другие страны14:08
Суарес принял решение касательно своего будущего в Интер Майами
Европа13:53
Милан потерял минимум на два месяца нападающего
Формула 113:37
Зак Браун рассказал, как Макларен готовится к следующему сезону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK