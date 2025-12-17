"Не думаю, что кто-то ожидал": Уордли отреагировал на желание Усика драться с Уайлдером
Чемпион WBO не уверен, что поединок вызовет особый интерес.
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли поделился свои мнением по поводу потенциального боя обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера.
Британский боксер считает, что у украинца были более интересные варианты для следующего поединка.
"Я не думаю, что кто-то в боксе ожидал подобного. Я не думаю, что кто-то говорил, что хотел бы увидеть бой Усик - Уайлдер.
Этими словами я ничего не отнимаю у Уайлдера. Я просто считаю, что есть другие бои, которые мы хотели увидеть больше", - приводит слова Уордли The Ring.
Напомним, ранее Уайлдер подтвердил факт переговоров с Усиком.
