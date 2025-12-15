iSport.ua
"Не раз говорил об этом": Промоутер Фьюри заявил о его желании получить третий бой с Усиком

После двух поражений британец хочет снова встретиться с украинцем.
Вчера, 22:36       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о его возобновлении карьеры и потенциальных боях.

По словам представителя британского боксера, помимо поединка с Энтони Джошуа, его клиент также хотел бы снова встретиться в ринге с Александром Усиком, которому уже дважды уступил.

Читай также: "Король должен вернуться": Фьюри заинтриговал неожиданным заявлением

"Фьюри очень заинтересован в бою с Джошуа, и он также заинтересован в поединке с Усиком. Я знаю это, потому что он не раз говорил мне об этом. Это бой, который все хотят увидеть.

Много боксеров возвращаются после долгого перерыва, и я считаю, что это не очень разумно. Тайсон не был долго вне ринга, и если он собирается возвращаться, лучше сделать это сейчас, пока он еще молод, а не через несколько лет, когда будет стареть и уже не будет тем же боксером, каким был в свои лучшие годы. Так что если он собирается это сделать, пусть делает сейчас и на пике формы", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее промоутер Фьюри ответил, состоится ли бой с Джошуа.

