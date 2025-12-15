Рома - Комо 1:0: обзор матча и результат игры 15.12.2025

"Джаллоросси" хватило одного гола, чтобы взять три очка против амбициозного соперника.

В понедельник, 15 декабря, Рома принимала на своем поле Комо в матче 15-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини сумел справиться с соперником в домашнем поединке, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Ключевым в противостоянии стал голевой эпизод на 61-й минуте, когда Уэсли Франса забил единственный мяч во встрече. Получив мяч справа в штрафной, бразилец успешно пробил под дальнюю стойку.

Украинский нападающий "джаллоросси" Артем Довбик не попал в заявку на этот матч, продолжая восстанавливаться после травмы.

Набрав 30 очков, Рома занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице Серии А. Комо с 24 баллами расположился на седьмой позиции.

Статистика матча Рома - Комо 15-го тура чемпионата Италии

Рома - Комо 1:0

Гол: Уэсли, 61

Ожидаемые голы (xG): 1.16 - 0.59

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 14 - 13

Удары в створ: 4 - 1

Угловые: 6 - 3

Фолы: 16 - 8

Рома: Свилар - Ндика, Манчини, Эрмосо - Ренш, Кристанте, Коне, Уэсли - Суле (Бейли, 82), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 73) - Фергюсон.

Комо: Бюте - Смолчич (Ван дер Бремпт, 79), Рамон, Кэмпф, Валье - Какере (Пош, 65), Да Кунья - Пас - Аддай (Родригес, 65), Батурина (Кюн, 79) - Диао (Дувикас, 37).

Предупреждения: Манчини, Эль-Шаарави, Суле - Аддай, Пас.

