Рома - Комо 1:0: обзор матча и результат игры 15.12.2025
В понедельник, 15 декабря, Рома принимала на своем поле Комо в матче 15-го тура итальянской Серии А.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини сумел справиться с соперником в домашнем поединке, одержав минимальную победу со счетом 1:0.
Читай также: Ювентус минимально обыграл Болонью
Ключевым в противостоянии стал голевой эпизод на 61-й минуте, когда Уэсли Франса забил единственный мяч во встрече. Получив мяч справа в штрафной, бразилец успешно пробил под дальнюю стойку.
Украинский нападающий "джаллоросси" Артем Довбик не попал в заявку на этот матч, продолжая восстанавливаться после травмы.
Набрав 30 очков, Рома занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице Серии А. Комо с 24 баллами расположился на седьмой позиции.
Статистика матча Рома - Комо 15-го тура чемпионата Италии
Рома - Комо 1:0
Гол: Уэсли, 61
Ожидаемые голы (xG): 1.16 - 0.59
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 14 - 13
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 6 - 3
Фолы: 16 - 8
Рома: Свилар - Ндика, Манчини, Эрмосо - Ренш, Кристанте, Коне, Уэсли - Суле (Бейли, 82), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 73) - Фергюсон.
Комо: Бюте - Смолчич (Ван дер Бремпт, 79), Рамон, Кэмпф, Валье - Какере (Пош, 65), Да Кунья - Пас - Аддай (Родригес, 65), Батурина (Кюн, 79) - Диао (Дувикас, 37).
Предупреждения: Манчини, Эль-Шаарави, Суле - Аддай, Пас.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!