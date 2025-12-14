iSport.ua
Футбол

Ювентус минимально обыграл Болонью

"Бьянконери" оформили выездную победу.
Вчера, 23:41
Хуан Кабаль / Getty Images
Хуан Кабаль / Getty Images

В дебюте команды обменялись моментами. Ди Грегорио спас Юве после удара Орсолини с острого угла. В ответ Йылдыз опасно пробил из-под защитника – сэйв голкипера.

А перед перерывом вратарь туринцев кончиками пальцев парировал выстрел Даллинги с передачи Орсолини. Во втором тайме Ювентус заиграл активнее. Вот Йылдыз заставил поработать Равалью ударом в касание.

Повели гости после стандарта. После розыгрыша углового Кабаль головой замкнул навес Йылдыза. Впоследствии Болонья оказалась в меньшинстве, так что отыграться "россоблу" не смогли.

С победой в активе Ювентус вышел на 5-е место в Серии A. "Бьянконери" имеют 26 очков. В активе Болоньи осталось 25 пунктов (6-я позиция).

Статистика матча Болонья – Ювентус 15-го тура чемпионата Италии

Болонья – Ювентус – 0:1
Гол: Кабаль, 64

Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 1.65
Владение мячом: 51 % - 49 %
Удары: 12 - 13
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 3 - 4
Фолы: 10 - 11

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус болонья Серия А

