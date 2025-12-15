Туран оценил трансфер Обаха в Шахтер

Наставник донецкого Шахтера Арда Туран пообщался с прессой после победы над Эпицентром из Каменец-Подольского (5:0). Турецкий специалист поделился мыслями о новичке "горняков", сообщает официальный сайт клуба.

"Прежде всего хочу отметить, что Проспер Обах – очень силен технически и замечательный спринтер. И что очень важно – его умение хорошо защищать мяч, коллективно вступать именно в защитные действия.

Мы следили за ним с начала сезона, поэтому это никоим образом не было связано с нашей личной встречей. И мы объявили о трансфере официально сегодня, однако конкретные разговоры об этом переходе начались еще месяц назад. Я не считаю, что таким образом мы пытались ослабить нашего основного конкурента, поскольку когда три месяца назад мы продавали Судакова, то никто нас не спрашивал, ослабили ли они команду Шахтера", – заявил главный тренер.

Обах провел первую часть сезона в черкасском ЛНЗ. В свой актив он записал 8 голов и 4 ассиста (17 матчей во всех турнирах). Трансфер нигерийца обошелся "горнякам" ориентировочно в 4,5 млн евро.

Тем временем киевское Динамо уверенно обыграло Верес из Ровно дома.

