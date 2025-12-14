iSport.ua
Шахтер легко разгромил Эпицентр

Гости уехали домой с пятью голами.
Сегодня, 20:03       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер - Эпицентр / fcepicentr.com.ua
Шахтер - Эпицентр / fcepicentr.com.ua

В воскресенье, 14 декабря, Шахтер встречался с Эпицентром в рамках 16-го тура УПЛ.

И почти сразу же арбитр поставил пенальти в ворота гостей за отмашку Сифуэнтеса. Педриньо оформил 11-метровый, открыв счет, и как оказалось, начал разгром Эпицентра.

Шахтер продолжил давить и через 10 минут Невертон получил идеальный момент, после которого удвоил счет. Лишь после второго гола гости наконец собрались и смогли дотянуть до конца тайма.

Однако после перерыва "горняки" продолжили идти вперед, и на 56-й минуте Элиас просле сольного прохода забил третий. А уже в самой концовке матча Мейреллиш записал на свой счет дубль, закончив разгром Эпицентра.

Шахтер - Эпицентр 5:0
Голы: Педриньо (пенальти), 9, Невертон, 20, Элиас, 56, Мейреллиш, 87, 89

Шахтер: Фесюн – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Марлон Гомес (Мейреллиш, 74), Крыськив (Назарина, 86), Очеретько – Невертон (Феррейра, 86), Элиас (Силва, 74), Педриньо (Эгиналду, 64)

Эпицентр: Билык – Климец, Григоращук, Мороз, Кирюханцев – Джеоване (Беженар, 58), Запорожец (Липовуз, 46), Себерио (Миронюк, 46) – Сифуэнтес, Е. Демченко (Крыстин, 46, Кирюханцев, 79), Сидун.

