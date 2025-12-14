Зубков голом и ассистом спас Трабзонспор от поражения Бешикташу

Вингер сборной Украины Александр Зубков провел яркий матч в чемпионате Турции. Трабзонспор расписал результативную ничью со стамбульским Бешикташем.

Гранд усилиями Эбрахама и Черны к экватору первого тайма создал гандикап. Впрочем, на 25-й минуте Мучи размочил счет. Но вскоре Черны оформил дубль и возобновил разрыв в счете.

После перерыва за дело взялся Зубков. Сначала он загнал "свояка" от одноклубника Инао Улаи. А под занавес встречи украинец качнул защитника на углу штрафной и уложил в дальний угол.

На 90-й минуте Зубков еще успел заработать "горчичник". Весь поединок за Трабзонспор провел и его соотечественник Арсений Батагов. "Черноморские штормы" остались вторыми в Суперлиге, а Бешикташ – на 5-й строчке.

Турция, Суперлига, 16-й тур

Трабзонспор – Бешикташ – 3:3

Голы: Мучи, 25, Инао Улаи, 63, Зубков, 84 – Эбрахам, 18, Черны, 22, 31

