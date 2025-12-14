iSport.ua
Аутсайдер Ла Лиги уволил второго тренера со старта сезона

Кампания складывается тяжело для новичка.
Вчера, 22:47       Автор: Антон Федорцив
Луис Каррион / Getty Images
Луис Каррион / Getty Images

Овьедо разгромно проиграл Севилье (0:4) в 16-м туре чемпионата Испании. Руководство "синих" отправило в отставку главного тренера Луиса Карриона, сообщает официальный сайт клуба.

Местный специалист пробыл в должности 2,5 месяца. Овьедо с Каррионом у руля не одержал ни одной победы (4 ничьи, 4 поражения). В частности, астурийцы вылетели из Кубка Испании от скромного Оуренсе.

Овьедо идет предпоследним в турнирной таблице Ла Лиги. В активе "синих" 10 очков. Две победы команда одержала еще под руководством нового наставника сборной Сербии Велько Пауновича.

К слову, накануне Барселона оформила победу над Осасуной в чемпионате Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: овьедо Луис Каррион

