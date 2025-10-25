iSport.ua
Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на матч Ла Лиги

Дуэт украинцев выйдет на поле с первых минут.
Сегодня, 14:19       Автор: Антон Федорцив
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел определился с основным составом на 10-й тур чемпионата Испании. "Красно-белые" на домашней арене будут противостоять Овьедо.

В рядах каталонцев появятся сразу двое украинцев. Вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат впервые сыграют вместе со старта. Тем временем их соотечественник Владислав Крапивцов в заявку не попал.

К очному поединку Жирона и Овьедо подходят в зоне вылета. Команды имеют в активе по 6 очков. В случае победы "красно-белые" либо "карбайонцы" смогут покинуть опасную зону Ла Лиги.

Тем временем украинец Артем Довбик рассмотрит смену клубной прописки в зимнее трансферное окно.

