iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Довбик не против покинуть Рому в январе

Украинский форвард сообщил своему агенту о готовности сменить команду.
Вчера, 23:11       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик может покинуть команду во время зимнего трансферного окна.

28-летний футболист, который еще летом не особо входил в планы нового тренера Джан Пьеро Гасперини, сообщил своему агенту, что хочет сменить обстановку и готов к переходу в новую команду. Представитель украинца и клуб уже начали работу над поиском новых вариантов, в том числе арендных.

Читай также: Рома с Довбиком неожиданно уступила Виктории

Как информирует La Gazzetta dello Sport, Рома в январе также не против избавиться от Довбика или его конкурента по позиции Эвана Фергюсона, арендованного у Брайтона. "Джаллоросси" уже сообщали английскому клубу о возможном досрочном разрыве сделки зимой.

В качестве замены одному из своих нападающих римский клуб рассматривает Джошуа Зиркзе из Манчестер Юнайтед, Арно Калимуэндо из Ноттингем Форест или Промиса Дэвида из Юниона.

Отметим, что в нынешнем сезоне Довбик провел за Рому девять матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее итальянская пресса оценила выступление Довбика в проигранном матче Лиги Европы с чешской Викторией (1:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома трансферы артем довбик Эван Фергюсон

Статьи по теме

Итальянская пресса оценила выступление Довбика в Лиге Европы Итальянская пресса оценила выступление Довбика в Лиге Европы
Рома с Довбиком неожиданно уступила Виктории Рома с Довбиком неожиданно уступила Виктории
Турецкий клуб собирается отправить украинского форварда в аренду Турецкий клуб собирается отправить украинского форварда в аренду
"Пробью в нем дыры": Паркер выразил уверенность, что разберется с Уордли "Пробью в нем дыры": Паркер выразил уверенность, что разберется с Уордли

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Бокс01:02
"Пробью в нем дыры": Паркер выразил уверенность, что разберется с Уордли
Бокс00:38
"Какой в этом смысл?": Фьюри объяснил, почему не вернется ради третьего боя с Усиком
Формула 100:10
Гран-при Мексики: Леклер показал лучший результат в первой практике
Вчера, 23:55
Европа23:55
Милан спасся от поражения в матче с аутсайдером Серии А
Бокс23:37
Паркер и Уордли устроили финальную дуэль взглядов перед боем
Европа23:11
Довбик не против покинуть Рому в январе
Бокс22:32
"Дерек не захотел": Промоутер опроверг информацию о следующем сопернике Чисоры
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Паркер оказался тяжелее Уордли
Европа21:28
Барселона осталась без ключевого игрока перед Эль Класико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK