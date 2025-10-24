Довбик не против покинуть Рому в январе

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик может покинуть команду во время зимнего трансферного окна.

28-летний футболист, который еще летом не особо входил в планы нового тренера Джан Пьеро Гасперини, сообщил своему агенту, что хочет сменить обстановку и готов к переходу в новую команду. Представитель украинца и клуб уже начали работу над поиском новых вариантов, в том числе арендных.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, Рома в январе также не против избавиться от Довбика или его конкурента по позиции Эвана Фергюсона, арендованного у Брайтона. "Джаллоросси" уже сообщали английскому клубу о возможном досрочном разрыве сделки зимой.

В качестве замены одному из своих нападающих римский клуб рассматривает Джошуа Зиркзе из Манчестер Юнайтед, Арно Калимуэндо из Ноттингем Форест или Промиса Дэвида из Юниона.

Отметим, что в нынешнем сезоне Довбик провел за Рому девять матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее итальянская пресса оценила выступление Довбика в проигранном матче Лиги Европы с чешской Викторией (1:2).

