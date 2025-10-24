iSport.ua
Итальянская пресса оценила выступление Довбика в Лиге Европы

В Италии прокомментировали игру Артема Довбика против Виктории
Сегодня, 11:57       Автор: Валентина Чорноштан
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг состоялся матч третьего тура Лиги Европы, в котором Рома проиграла аутсайдеру - чешской Виктории со счётом 1:2.

В итальянской команде выступает нападающий сборной Украины Артем Довбик. Он вышел в стартовом составе на игру против Виктории, однако отличиться результативными действиями ему не удалось.

Эксперты Tuttomercatoweb поделились комментариями относительно игры украинца:

"Он не жалеет сил на поле, но его опасные удары по воротам соперника практически отсутствовали на протяжении всего поединка. Украинец покинул поле под свист трибун, и, честно говоря, сложно винить в этом 50 тысяч болельщиков Олимпико".

Добавим, что статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку 6,5 за этот матч.

