Ювентус легко разгромил Кремонезе

Середняк Серии А провел катастрофический матч.
Вчера, 23:49       Автор: Андрей Безуглый
Ювентус - Кремонезе / Getty Images
В понедельник, 12 января. Ювентус принимал дома Кремонезе в рамках 20-го тура Серии А.

Уже на 12-й минуте Бремер открыл счет благодаря интересному рикошету, и почти сразу же Дэвид удвоил преимущество туринцев.

Вскоре на поле случился небольшой скандал из-за неназначенного в ворота Ювентуса пенальти, по итогам которого главный тренер Кремонезе увидел перед собой красную карточку.

Затем на поле ситуация повторилась, но уже в другую сторону, и VAR позволил Йылдызу пробить пенальти. Турок не сумел забить с 11-ти метров, но с добивания все же отправил мяч в сетку.

Во втором тайме Ювентусу оставалось только дожать деморализованного соперника. К том же Кремонезе умудрился еще и забить себе автогол, а точку в разгроме середняка чемпионата поставил Маккенни.

Ювентус - Кремонезе 5:0
Голы: Бремер. 12, Дэвид. 15. Йылдыз, 35, Террачано (автогол), 48, Маккенни, 64

