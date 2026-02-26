iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус не отказался от намерения продлить контракт с тренером после вылета из Лиги чемпионов

Туринский клуб поддержал Лучано Спаллетти, несмотря на неудачу в главном еврокубке.
Сегодня, 13:18       Автор: Игорь Мищук
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Туринский Ювентус заинтересован в продолжении сотрудничества со своим главным тренером Лучано Спаллетти, несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов.

Директор по футболу "бьянконери" Джорджо Кьеллини подтвердил, клуб продолжает работу над новым контрактом для 66-летнего специалиста, действующий договор которого рассчитан до конца текущего сезона.

Читай также: Ювентус напрасно обыграл Галатасарай

"Подписание нового соглашения с Лучано Спаллетти никогда не ставилось под сомнение. Это один из наших приоритетов. Мы вскоре встретимся, чтобы обсудить детали сделки", - приводит слова Кьеллини инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Sky.

Напомним, что накануне Ювентус не смог пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив в стыковых матчах Галатасараю (2:5, 3:2 д.в.).

В турнирной таблице Серии А "бьянконери" занимают на данный момент пятое место, набрав 46 очков в 26 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что Ювентус согласовал продление контракта с американским полузащитником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Лучано Спаллетти

Статьи по теме

Ювентус напрасно обыграл Галатасарай Ювентус напрасно обыграл Галатасарай
Ювентус согласовал продление контракта с американским полузащитником Ювентус согласовал продление контракта с американским полузащитником
Ювентус определился с судьбой Спаллетти Ювентус определился с судьбой Спаллетти
Гераскевич: Стыдно, что Бубка носит звание Герой Украины, он уничтожает нашу страну Гераскевич: Стыдно, что Бубка носит звание Герой Украины, он уничтожает нашу страну

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры14:48
Гераскевич: Стыдно, что Бубка носит звание Герой Украины, он уничтожает нашу страну
Олимпийские игры14:45
Украина назвала рекордный окончательный состав сборной на Паралимпиаду-2026
Лига Чемпионов14:27
Винисиус единственный игрок с уникальным достижением в матчах против Моуриньо
Европа13:50
Роналду стал совладельцем испанского клуба
Европа13:18
Ювентус не отказался от намерения продлить контракт с тренером после вылета из Лиги чемпионов
Лига Чемпионов12:40
Автор хет-трика и еще три претендента поборются за звание игрока недели в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов11:48
Форвард Аталанты показал разбитый лоб после матча с Боруссией
Бокс11:22
Пакьяо: Как Мейвезер может считаться величайшим, если он не единственный без поражений за карьеру?
Украина10:58
УХЛ: Шторм примет Сокол
Футбол10:12
Игрок Реала покинул стадион в карете "скорой помощи"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK