Ювентус не отказался от намерения продлить контракт с тренером после вылета из Лиги чемпионов
Туринский Ювентус заинтересован в продолжении сотрудничества со своим главным тренером Лучано Спаллетти, несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов.
Директор по футболу "бьянконери" Джорджо Кьеллини подтвердил, клуб продолжает работу над новым контрактом для 66-летнего специалиста, действующий договор которого рассчитан до конца текущего сезона.
"Подписание нового соглашения с Лучано Спаллетти никогда не ставилось под сомнение. Это один из наших приоритетов. Мы вскоре встретимся, чтобы обсудить детали сделки", - приводит слова Кьеллини инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Sky.
Напомним, что накануне Ювентус не смог пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив в стыковых матчах Галатасараю (2:5, 3:2 д.в.).
В турнирной таблице Серии А "бьянконери" занимают на данный момент пятое место, набрав 46 очков в 26 сыгранных матчах.
