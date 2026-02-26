iSport.ua
Автор хет-трика и еще три претендента поборются за звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА представил четырех номинантов на награду.
Сегодня, 12:40       Автор: Игорь Мищук
Александер Серлот / Getty Images
Александер Серлот / Getty Images

УЕФА назвал имена претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных стыковых матчей.

За награду поборются четыре номинанта, а голосование за победителя проводится на официальном сайте Европейского футбольного союза.

Читай также: Атлетико с хет-триком Серлота переиграл Брюгге

Претенденты на звание игрока недели в Лиги чемпионов:

  • Нападающий Атлетико Александер Серлот - хет-трик в матче против Брюгге (4:1).
  • Вингер Буде/Глимт Йенс Петтер Хауге - гол и ассист в матче с Интером (2:1).
  • Полузащитник Реала Орельен Чуамени - гол в матче против Бенфики (2:1).
  • Форвард Галатасарая Виктор Осимхен - гол в матче с Ювентусом (2:3).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа галатасарай атлетико мадрид Реал Мадрид Виктор Осимхен Буде-Глимт Александер Серлот Орельен Чуамени

