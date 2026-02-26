Автор хет-трика и еще три претендента поборются за звание игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА представил четырех номинантов на награду.
УЕФА назвал имена претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных стыковых матчей.
За награду поборются четыре номинанта, а голосование за победителя проводится на официальном сайте Европейского футбольного союза.
Претенденты на звание игрока недели в Лиги чемпионов:
- Нападающий Атлетико Александер Серлот - хет-трик в матче против Брюгге (4:1).
- Вингер Буде/Глимт Йенс Петтер Хауге - гол и ассист в матче с Интером (2:1).
- Полузащитник Реала Орельен Чуамени - гол в матче против Бенфики (2:1).
- Форвард Галатасарая Виктор Осимхен - гол в матче с Ювентусом (2:3).
Who would you pick? 🌟#UCLPOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2026
