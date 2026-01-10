iSport.ua
Футбол

Рома - Сассуоло 2:0: обзор матча и результат игры 10.01.2026

"Джаллоросси" добыли позитивный результат во втором тайме, отличившись дважды.
Сегодня, 20:59       Автор: Игорь Мищук
Рома обыграла Сассуоло / Getty Images
В субботу, 10 января, Рома принимала на своем поле Сассуоло в рамках 20-го тура итальянской Серии А.

Команда Джан Пьеро Гасперини справилась в домашнем поединке с середняком чемпионата, одержав победу со счетом 2:0.

Читай также: Травма Довбика может оказаться серьезней, чем предполагалось

После безголевого первого тайма Рома во второй половине встречи сумела сделать результат, дважды поразив ворота соперника за короткий промежуток времени.

Голам римлян также предшествовал эпизод, когда они могли рассчитывать на пенальти, однако арбитр отменил одиннадцатиметровый удар после консультации с VAR из-за положения вне игры.

Тем не менее на 76-й минуте Ману Коне ударом головой открыл счет в поединке, воспользовавшись навесом от Матиаса Суле. А спустя три минуты уже сам аргентинец удвоил преимущество хозяев поля, отправив мяч в левый нижний угол из центра штрафной.

Под занавес встречи результат до разгромного мог довести Стефан Эль-Шаарави, однако его гол отменили из-за офсайда.

Украинский нападающий римской команды Артем Довбик не принимал участие в этом матче, восстанавливаясь после травмы, полученной в предыдущей игре против Лечче (2:0).

Набрав 39 очков, Рома занимает на данный момент третье место в турнирной таблице Серии А. Сассуоло с 23 баллами идет на 12-й строчке.

Статистика матча Рома - Сассуоло 20-го тура чемпионата Италии

Рома - Сассуоло 2:0

Голы: Коне, 76, Суле, 79

Ожидаемые голы (xG): 2.71 - 0.74
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 26 - 5
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 5 - 2
Фолы: 15 - 16

Рома: Свилар, Эрмосо, Манчини (Жолковски, 87), Гиларди, Челик (Ренш, 88), М. Коне, Писилли, Цимикас (Уэсли, 63), Дибала, Суле (Романо, 88), Фергюсон (Эль-Шаарави, 39).

Сассуоло: Мурич, Валюкевич, Мухаремович, Идзес, Дойг, Липани (Вранкс, 72), Матич, И. Коне (Яннони, 83), Фадера (Хеддира, 73), Пинамонти (Моро, 83), Лорьенте (Пьерини, 83).

Предупреждения: М. Коне, Эрмосо - Мурич, Матич.

Ванат отличился голом за Жирону во втором подряд матче Ла Лиги
