Травма Довбика может оказаться серьезней, чем предполагалось

Новое повреждение украинца ставит под угрозу его трансфер в январе.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик рискует выбыть на длительный срок из-за травмы.

Ранее 28-летний украинец получил разрыв мышцы левого бедра после выхода на замену и забитого мяча в матче 19-го тура Серии А с Лечче (2:0) и был вынужденно заменен под конец встречи.

Изначально предполагалось, что украинский форвард пропустит около двух недель, но, как сообщает Pagineromaniste со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, травма может оказаться значительно серьезней, а игрок окажется в лазарете на два месяца.

При этом отмечается, что травма ставит под угрозу возможный переход Довбика в другую команду в январе. В сложившейся ситуации Роме будет сложно осуществить трансфер из-за будущего длительного периода восстановления футболиста и снижения интереса со стороны других клубов.

Предполагается, что все предварительные переговоры будут приостановлены, а римскому клубу придется оставить нападающего по крайней мере до конца сезона.

В текущем сезоне украинский нападающий провел за Рому во всех турнирах 17 матчей, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Довбик может оказаться в одной команде с соотечественником Александром Зинченко.

