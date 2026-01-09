iSport.ua
Травма Довбика может оказаться серьезней, чем предполагалось

Новое повреждение украинца ставит под угрозу его трансфер в январе.
Вчера, 22:58       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик рискует выбыть на длительный срок из-за травмы.

Ранее 28-летний украинец получил разрыв мышцы левого бедра после выхода на замену и забитого мяча в матче 19-го тура Серии А с Лечче (2:0) и был вынужденно заменен под конец встречи.

Читай также: Довбик помог Роме обыграть Лечче, но получил травму

Изначально предполагалось, что украинский форвард пропустит около двух недель, но, как сообщает Pagineromaniste со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, травма может оказаться значительно серьезней, а игрок окажется в лазарете на два месяца.

При этом отмечается, что травма ставит под угрозу возможный переход Довбика в другую команду в январе. В сложившейся ситуации Роме будет сложно осуществить трансфер из-за будущего длительного периода восстановления футболиста и снижения интереса со стороны других клубов.

Предполагается, что все предварительные переговоры будут приостановлены, а римскому клубу придется оставить нападающего по крайней мере до конца сезона.

В текущем сезоне украинский нападающий провел за Рому во всех турнирах 17 матчей, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Довбик может оказаться в одной команде с соотечественником Александром Зинченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

