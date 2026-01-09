Довбик может оказаться в одной команде с Зинченко

Украинский форвард Ромы Артем Довбик может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации The Athletic, 28-летний футболист попал в шорт-лист Ноттингем Форест, который занялся поисками центрального нападающего.

Кроме украинца, английский клуб также рассматривает кандидатуры Мехди Тареми из Олимпиакоса, Юссефа Эн-Несири из Фенербахче и Йоргена Странда Ларсена из Вулверхэмптона.

В случае перехода Довбик может стать в составе Ноттингем Форест одноклубником соотечественника Александра Зинченко, который выступает за "лесников" на правах аренды из Арсенала.

В текущем сезоне украинский нападающий провел за Рому во всех турнирах 17 матчей, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что сейчас Довбик пребывает в лазарете римлян, восстанавливаясь от мышечного повреждения бедра.

