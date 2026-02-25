iSport.ua
Легенда Арсенала остался в восторге от сенсационного Буде/Глимта

Тьерри Анри назвал норвежцев настоящей командой.
Сегодня, 17:56       Автор: Андрей Безуглый
Буде/Глимт / Getty Images
Легенда Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри заявил, что Буде/Глимт заслужил свое результаты в Лиге чемпионов.

Напомним, накануне, норвежский клуб дважды обыграл Интер в 1/16 финала и прошел дальше, где встретится со Спортингом или Манчестер Сити.

Анри заявил, что Буде/Глимт выглядит, как настоящая команда, которая играет в футбол. Где результат обусловлен желанием игроков, а не заоблачными тратами руководства.

Мы говорим о деньгах, именах… Но ничто не сравнится с командой. Если у вас ее нет, мне плевать на ваши деньги. Они атакуют и защищаются вместе, независимо от того, где они находятся на поле. Мы все должны помнить, что это командная игра, в этом суть футбола. Это урок для всех, для детей: вот что такое команда.

Это команда, которая хочет бороться друг за друга, мы видели это везде в Европе. Они играли так против Боруссии, против Атлетико и Интера этим вечером… Они показали, какой должна быть команда.

Это выглядит свежо в том смысле, что именно таким должен быть футбол, независимо от того, кто у вас в составе. В конце концов, важно то, что у вас в сердце. Они заслуживают быть там

Ранее также сообщалось, что другой неудачник Лиги чемпионов планирует договориться со своим тренером.

 

 

