Легенда Арсенала остался в восторге от сенсационного Буде/Глимта

Легенда Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри заявил, что Буде/Глимт заслужил свое результаты в Лиге чемпионов.

Напомним, накануне, норвежский клуб дважды обыграл Интер в 1/16 финала и прошел дальше, где встретится со Спортингом или Манчестер Сити.

Анри заявил, что Буде/Глимт выглядит, как настоящая команда, которая играет в футбол. Где результат обусловлен желанием игроков, а не заоблачными тратами руководства.

Мы говорим о деньгах, именах… Но ничто не сравнится с командой. Если у вас ее нет, мне плевать на ваши деньги. Они атакуют и защищаются вместе, независимо от того, где они находятся на поле. Мы все должны помнить, что это командная игра, в этом суть футбола. Это урок для всех, для детей: вот что такое команда. Это команда, которая хочет бороться друг за друга, мы видели это везде в Европе. Они играли так против Боруссии, против Атлетико и Интера этим вечером… Они показали, какой должна быть команда. Это выглядит свежо в том смысле, что именно таким должен быть футбол, независимо от того, кто у вас в составе. В конце концов, важно то, что у вас в сердце. Они заслуживают быть там

