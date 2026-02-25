Еще один хавбек Ноттингема может покинуть клуб летом
Хавбек Ноттингема Морган Гиббс-Уайт привлек к себе внимание других клубов, утверждает Daily Mail.
В текущем сезоне 26-летний англичанин провел 38 матчей, отличившись восемью голами и пятью ассистами. Ноттингем при этом все ближе к зоне вылета с каждым туром.
Однако его положением хотят воспользоваться другие клубы, которые готовы выкупить Гиббс-Уайта. Напомним, что прошлым летом хавбек был в шаге от перехода в Тоттенхэм за 60 млн фунтов.
Тогда клуб убедил его остаться и подписать новый контракт, который включил в себя отступные.
Игроком интересуются другие английские клубы, включая, например, Манчестер Юнайтед. Также летом клуб, вероятно, покинет Эллиот Андерсон.
Ранее также сообщалось, что Андре Онана объявил о своей новой цели.
