iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Еще один хавбек Ноттингема может покинуть клуб летом

Морган Гиббс-Уайт снова на радарах клубов.
Сегодня, 18:28       Автор: Андрей Безуглый
Морган Гиббс-Уайт / Getty Images
Морган Гиббс-Уайт / Getty Images

Хавбек Ноттингема Морган Гиббс-Уайт привлек к себе внимание других клубов, утверждает Daily Mail.

В текущем сезоне 26-летний англичанин провел 38 матчей, отличившись восемью голами и пятью ассистами. Ноттингем при этом все ближе к зоне вылета с каждым туром.

Однако его положением хотят воспользоваться другие клубы, которые готовы выкупить Гиббс-Уайта. Напомним, что прошлым летом хавбек был в шаге от перехода в Тоттенхэм за 60 млн фунтов.

Тогда клуб убедил его остаться и подписать новый контракт, который включил в себя отступные.

Игроком интересуются другие английские клубы, включая, например, Манчестер Юнайтед. Также летом клуб, вероятно, покинет Эллиот Андерсон.

Ранее также сообщалось, что Андре Онана объявил о своей новой цели.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Морган Гиббс-Уайт

Статьи по теме

Манчестер Сити нашел наследника Силвы Манчестер Сити нашел наследника Силвы
Ноттингем окончательно сорвал переход лидера в Тоттенхэм Ноттингем окончательно сорвал переход лидера в Тоттенхэм
Ноттингем пожаловался в АПЛ на Тоттенхэм из-за лидера команды Ноттингем пожаловался в АПЛ на Тоттенхэм из-за лидера команды
Тоттенхэм собрался перехватить цель Манчестер Сити Тоттенхэм собрался перехватить цель Манчестер Сити

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Реала, ПСЖ, Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Формула 119:30
Астон Мартин не готов к старту сезона - Motorsport
Украина19:25
УХЛ: Кременчуг сокрушил Крыжинку Кэпиталз
Лига Чемпионов18:54
"Это позор": Престианни отреагировал на отстранение от УЕФА
Европа18:49
Интер определился с будущим Киву после фиаско в Лиге чемпионов
Европа18:28
Еще один хавбек Ноттингема может покинуть клуб летом
Лига Чемпионов17:56
Легенда Арсенала остался в восторге от сенсационного Буде/Глимта
Европа17:55
Провальный трансфер МЮ объявил амбициозную цель
Формула 117:33
Звезда ленты Формула-1 стал амбассадором серии
Теннис17:05
Три украинки стартовали с победы на турнире в Анталье
НХЛ14:47
Лучший бомбардир Далласа может пропустить 2 недели из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK