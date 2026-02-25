iSport.ua
Автоспорт

Астон Мартин не готов к старту сезона - Motorsport

Команда едет в Мельбурн просто выполнить обязательства.
Сегодня, 19:30       Автор: Андрей Безуглый
Астон Мартин / Getty Images
Астон Мартин / Getty Images

Астон Мартин все еще не готов к старту сезона, утверждает Motorsport.

По информации источника, команда предпочла бы попросту пропустить Гран-при Австралии и заняться устранением проблем болида.

При этом такой опции у них нет, так как это нарушает Договор согласия с Формулой-1.

При самом худшем сценарии, Астон Мартин может не войти в 107% от времени поула и попросту не получить допуск до гонки.

Потому команда не имеет никаких планов и надежд на первую гонку сезона. Они едут в Мельбурн лишь для того, чтобы выполнить обязательства перед серией.

Ранее также сообщалось, что Формула-1 назначила нового амбассадора.

