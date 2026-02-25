iSport.ua
"Это позор": Престианни отреагировал на отстранение от УЕФА

Потом игрок удалил собственный пост.
Сегодня, 18:54       Автор: Андрей Безуглый
Джанлука Престианни / Getty Images
Игрок Бенфики Джанлука Престианни жестко высказался о своем отстранении.

Напомним, что игрок дисквалифицировал на ответный матч с Реалом из-за расистского скандала.

В своем Твиттере игрок довольно жестко высказался, обвинив УЕФА в коррумпированности и предвзятости, однако вскоре удалил пост.

Они могут увидеть как один футболист наносит другому удар, когда мяч в другом месте, и не наказать игрока. А вот наказывать без доказательств для них нормально. В случае с Реалом они это даже не скрывают. Это позор

Ранее также сообщалось, что ответный матч пропустит Килиан Мбаппе.

