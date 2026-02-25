Хави неожиданно провел переговоры с участницей ЧМ-2026

Испанец еще не работал со сборными.

Бывший наставник испанской Барселоны Хави Эрнандес стал претендентом на должность главного тренера сборной Марокко. У специалиста были переговоры с местной федерацией, сообщает The Athletic.

В настоящее время с "Атласскими львами" работает Валид Реграги. Именно он дошел со сборной Марокко до полуфинала Мундиаля в Катаре. Также он вывел национальную команду на грядущий чемпионат мира.

В то же время руководство Королевской марокканской футбольной федерации недовольно отсутствием трофеев на континенте. На Кубке Африки-2003 сборная вылетела в 1/8 финала. В этом же году марокканцы проиграли финал КАН.

Реграги якобы может покинуть сборную Марокко еще до ЧМ-2026. Правда, сам Хави предпочитает старт работы после Кубка мира. В случае назначения он станет вторым испанцем во главе команды после Сабино Баринаги в начале 70-х.

