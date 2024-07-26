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Украина - Марокко: онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024 27.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция второго матча олимпийской сборной на футбольном турнире Игр.
Вчера, 20:44
Олимпийская сборная Украины / Getty Images
Олимпийская сборная Украины / Getty Images

В субботу, 27 июля, в рамках второго тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 сойдутся сборные Украины и Марокко.

Команды проведут поединок в группе В, где также участвуют Аргентина и Ирак - именно они первыми в квартете выйдут на поле на поединок второго тура.. 

Матч между Украиной и Марокко пройдет в Сент-Этьене на Стад Жоффруа-Гишар. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Марокко

Трансляция матча будет доступна в этой новости 27 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 18:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO, а также региональные каналы Суспільного.

В первом туре футбольного турнира Олимпийских игр команда Руслана Ротаня сенсационно уступила Ираку со счетом 1:2.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей футбольного турнира Олимпиады 2024 года.

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