iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей футбольного турнира

ISPORT представляет вашему вниманию расписание и результаты всех матчей футбольного турнира на Олимпийских играх-2024.
Вчера, 22:00
Группы футбольного турнира Олимпиады-2024 / Getty Images
Группы футбольного турнира Олимпиады-2024 / Getty Images

Футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года пройдет с 24 июля по 9 августа. Это будет уже 28-й футбольный турнир в истории Олимпиады.

Матчи турнира пройдут на семи стадионах семи городов Франции, которая принимает Олимпийские игры-2024. Финальный поединок пройдет в Париже на Парк де Пренс.

Читай также: Названо количество спортсменов, которые представят Украину на Олимпиаде в Париже

Расписание матчей футбольного турнира Олимпиады-2024

Групповой этап

Группа А: Франция, США, Гвинея, Новая Зеландия.

1-й тур, 24 июля

  • 18:00 | Гвинея - Новая Зеландия
  • 22:00 | Франция - США

2-й тур, 27 июля

  • 20:00 | Новая Зеландия - США
  • 22:00 | Франция - Гвинея

3-й тур, 30 июля

  • 20:00 | Новая Зеландия - Франция
  • 20:00 | США - Гвинея

Группа В: Аргентина, Марокко, Ирак, Украина.

1-й тур, 24 июля

  • 16:00 | Аргентина - Марокко
  • 20:00 | Ирак - Украина

2-й тур, 27 июля

  • 16:00 | Аргентина - Ирак
  • 18:00 | Украина - Марокко

3-й тур, 30 июля

  • 18:00 | Украина - Аргентина
  • 18:00 | Марокко - Ирак

Группа С: Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика.

1-й тур, 24 июля

  • 16:00 | Узбекистан - Испания
  • 18:00 | Египет - Доминиканская Республика

2-й тур, 27 июля

  • 16:00 | Доминиканская Республика - Испания
  • 18:00 | Узбекистан - Египет

3-й тур, 30 июля

  • 16:00 | Доминиканская Республика - Узбекистан
  • 16:00 | Испания - Египет

Группа D: Япония, Парагвай, Мали, Израиль.

1-й тур, 24 июля

  • 20:00 | Япония - Парагвай
  • 22:00 | Мали - Израиль

2-й тур, 27 июля

  • 20:00 | Израиль - Парагвай
  • 22:00 | Япония - Мали

3-й тур, 30 июля

  • 22:00 | Израиль - Япония
  • 22:00 | Парагвай - Мали

Четвертьфинал

  • 02.08, 16:00 | победитель группы В - второе место группы А (матч №1)
  • 02.08, 18:00 | победитель группы D - второе место группы С (матч №2)
  • 02.08, 20:00 | победитель группы С - второе место группы D (матч №3)
  • 02.08, 22:00 | победитель группы А - второе место группы В (матч №4)

Полуфинал

  • 05.08, 19:00 | победитель матча №4 - победитель матча №3 (полуфинал №1)
  • 05.08, 22:00 | победитель матча №1 - победитель матча №2 (полуфинал №2)

Матч за третье место

  • 08.08, 18:00 | неудачник полуфинала №1 - неудачник полуфинала №2

Финал

  • 09.08, 19:00 | победитель полуфинала №1 - победитель полуфинала №2

Регламент

В турнире примут участие шестнадцать команд, поделенных на четыре группы. Сборные по разу сыграют с каждым оппонентом.

Две лучше олимпийские сборные от каждого квартета выйдут в плей-офф, где они поборются за золотые, серебряные и бронзовые медали.

В случае равенства очков команда займет более высокое место в группе по данным критериям:

  1. Разница забитых и пропущенных голов во всех матчах группы;
  2. Количество забитых голов во всех матчах группы;
  3. Очки, набранные в очных встречах;
  4. Разница голов в очных встречах;
  5. Количество голов, забитых в очных встречах;
  6. Очки фэйр-плей во всех матчах группового этапа (только одно снятие может быть применено к игроку в одном матче): желтая карточка - минус одно очко, удаление из-за двух желтых карточек - минус три очка, прямая красная карточка - минус четыре очка, желтая и прямая красная карточки - минус пять очков;
  7. Жеребьевка

В случае ничейного результата в матчах стадии на выбывание команды сыграют два дополнительных тайма по 155 минут. Если же и в данном случае они не определят победителя, будет проведена серия пенальти.

Сборные состоят из 18 игроков возрастом до 23 лет (родившихся 1 января 2001 года и позже). Командам позволяется иметь в заявке трех игроков, которые превысили возрастной лимит.

К тому же, в резерве у каждой сборной могут находиться до четырех игроков, которые смогут заменить травмированных соотечественников по ходу турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол олимпиада

Статьи по теме

Шахтер проиграл представителю Сербии на сборах Шахтер проиграл представителю Сербии на сборах
ЛеБрон, Карри и Эмбиид: США опубликовали заявку баскетбольной сборной на Олимпиаду-2024 ЛеБрон, Карри и Эмбиид: США опубликовали заявку баскетбольной сборной на Олимпиаду-2024
Два игрока НБА стали участниками драки в баре спустя несколько часов после матча Два игрока НБА стали участниками драки в баре спустя несколько часов после матча
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:40
Звезда Реала станет лицом известной серии футбольных игр
Европа00:10
Лунин сделал заявление по поводу своего будущего в Реале
Вчера, 23:50
Европа23:50
Клопп отказался возглавлять известную сборную
Украина23:25
"Предатель": ФХУ намерена забрать все титулы у бывшего игрока сборной Украины
Украина23:00
Пресс-секретарь сборной Украины покинул пост после 14 лет работы
Европа22:40
Бавария установила огромный ценник на свою звезду
Европа22:37
Атлетико представил домашнюю экпировку: новые формы футбольных команд
Украина22:16
Трансферы УПЛ: Александрия подписала экс-игрока Зари, Динамо отправило защитника в аренду в Израиль
Олимпийские игры22:00
Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей футбольного турнира
Европа21:59
ПСЖ предлагает безумные деньги за звездный дуэт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK