Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей футбольного турнира
Футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года пройдет с 24 июля по 9 августа. Это будет уже 28-й футбольный турнир в истории Олимпиады.
Матчи турнира пройдут на семи стадионах семи городов Франции, которая принимает Олимпийские игры-2024. Финальный поединок пройдет в Париже на Парк де Пренс.
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Расписание матчей футбольного турнира Олимпиады-2024
Групповой этап
Группа А: Франция, США, Гвинея, Новая Зеландия.
1-й тур, 24 июля
- 18:00 | Гвинея - Новая Зеландия
- 22:00 | Франция - США
2-й тур, 27 июля
- 20:00 | Новая Зеландия - США
- 22:00 | Франция - Гвинея
3-й тур, 30 июля
- 20:00 | Новая Зеландия - Франция
- 20:00 | США - Гвинея
Группа В: Аргентина, Марокко, Ирак, Украина.
1-й тур, 24 июля
- 16:00 | Аргентина - Марокко
- 20:00 | Ирак - Украина
2-й тур, 27 июля
- 16:00 | Аргентина - Ирак
- 18:00 | Украина - Марокко
3-й тур, 30 июля
- 18:00 | Украина - Аргентина
- 18:00 | Марокко - Ирак
Группа С: Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика.
1-й тур, 24 июля
- 16:00 | Узбекистан - Испания
- 18:00 | Египет - Доминиканская Республика
2-й тур, 27 июля
- 16:00 | Доминиканская Республика - Испания
- 18:00 | Узбекистан - Египет
3-й тур, 30 июля
- 16:00 | Доминиканская Республика - Узбекистан
- 16:00 | Испания - Египет
Группа D: Япония, Парагвай, Мали, Израиль.
1-й тур, 24 июля
- 20:00 | Япония - Парагвай
- 22:00 | Мали - Израиль
2-й тур, 27 июля
- 20:00 | Израиль - Парагвай
- 22:00 | Япония - Мали
3-й тур, 30 июля
- 22:00 | Израиль - Япония
- 22:00 | Парагвай - Мали
Четвертьфинал
- 02.08, 16:00 | победитель группы В - второе место группы А (матч №1)
- 02.08, 18:00 | победитель группы D - второе место группы С (матч №2)
- 02.08, 20:00 | победитель группы С - второе место группы D (матч №3)
- 02.08, 22:00 | победитель группы А - второе место группы В (матч №4)
Полуфинал
- 05.08, 19:00 | победитель матча №4 - победитель матча №3 (полуфинал №1)
- 05.08, 22:00 | победитель матча №1 - победитель матча №2 (полуфинал №2)
Матч за третье место
- 08.08, 18:00 | неудачник полуфинала №1 - неудачник полуфинала №2
Финал
- 09.08, 19:00 | победитель полуфинала №1 - победитель полуфинала №2
Регламент
В турнире примут участие шестнадцать команд, поделенных на четыре группы. Сборные по разу сыграют с каждым оппонентом.
Две лучше олимпийские сборные от каждого квартета выйдут в плей-офф, где они поборются за золотые, серебряные и бронзовые медали.
В случае равенства очков команда займет более высокое место в группе по данным критериям:
- Разница забитых и пропущенных голов во всех матчах группы;
- Количество забитых голов во всех матчах группы;
- Очки, набранные в очных встречах;
- Разница голов в очных встречах;
- Количество голов, забитых в очных встречах;
- Очки фэйр-плей во всех матчах группового этапа (только одно снятие может быть применено к игроку в одном матче): желтая карточка - минус одно очко, удаление из-за двух желтых карточек - минус три очка, прямая красная карточка - минус четыре очка, желтая и прямая красная карточки - минус пять очков;
- Жеребьевка
В случае ничейного результата в матчах стадии на выбывание команды сыграют два дополнительных тайма по 155 минут. Если же и в данном случае они не определят победителя, будет проведена серия пенальти.
Сборные состоят из 18 игроков возрастом до 23 лет (родившихся 1 января 2001 года и позже). Командам позволяется иметь в заявке трех игроков, которые превысили возрастной лимит.
К тому же, в резерве у каждой сборной могут находиться до четырех игроков, которые смогут заменить травмированных соотечественников по ходу турнира.
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