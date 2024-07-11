Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей футбольного турнира

ISPORT представляет вашему вниманию расписание и результаты всех матчей футбольного турнира на Олимпийских играх-2024.

Футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года пройдет с 24 июля по 9 августа. Это будет уже 28-й футбольный турнир в истории Олимпиады.

Матчи турнира пройдут на семи стадионах семи городов Франции, которая принимает Олимпийские игры-2024. Финальный поединок пройдет в Париже на Парк де Пренс.

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Расписание матчей футбольного турнира Олимпиады-2024

Групповой этап

Группа А: Франция, США, Гвинея, Новая Зеландия.

1-й тур, 24 июля

18:00 | Гвинея - Новая Зеландия

22:00 | Франция - США

2-й тур, 27 июля

20:00 | Новая Зеландия - США

22:00 | Франция - Гвинея

3-й тур, 30 июля

20:00 | Новая Зеландия - Франция

20:00 | США - Гвинея

Группа В: Аргентина, Марокко, Ирак, Украина.

1-й тур, 24 июля

16:00 | Аргентина - Марокко

20:00 | Ирак - Украина

2-й тур, 27 июля

16:00 | Аргентина - Ирак

18:00 | Украина - Марокко

3-й тур, 30 июля

18:00 | Украина - Аргентина

18:00 | Марокко - Ирак

Группа С: Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика.

1-й тур, 24 июля

16:00 | Узбекистан - Испания

18:00 | Египет - Доминиканская Республика

2-й тур, 27 июля

16:00 | Доминиканская Республика - Испания

18:00 | Узбекистан - Египет

3-й тур, 30 июля

16:00 | Доминиканская Республика - Узбекистан

16:00 | Испания - Египет

Группа D: Япония, Парагвай, Мали, Израиль.

1-й тур, 24 июля

20:00 | Япония - Парагвай

22:00 | Мали - Израиль

2-й тур, 27 июля

20:00 | Израиль - Парагвай

22:00 | Япония - Мали

3-й тур, 30 июля

22:00 | Израиль - Япония

22:00 | Парагвай - Мали

Четвертьфинал

02.08, 16:00 | победитель группы В - второе место группы А (матч №1)

02.08, 18:00 | победитель группы D - второе место группы С (матч №2)

02.08, 20:00 | победитель группы С - второе место группы D (матч №3)

02.08, 22:00 | победитель группы А - второе место группы В (матч №4)

Полуфинал

05.08, 19:00 | победитель матча №4 - победитель матча №3 (полуфинал №1)

05.08, 22:00 | победитель матча №1 - победитель матча №2 (полуфинал №2)

Матч за третье место

08.08, 18:00 | неудачник полуфинала №1 - неудачник полуфинала №2

Финал

09.08, 19:00 | победитель полуфинала №1 - победитель полуфинала №2

Регламент

В турнире примут участие шестнадцать команд, поделенных на четыре группы. Сборные по разу сыграют с каждым оппонентом.

Две лучше олимпийские сборные от каждого квартета выйдут в плей-офф, где они поборются за золотые, серебряные и бронзовые медали.

В случае равенства очков команда займет более высокое место в группе по данным критериям:

Разница забитых и пропущенных голов во всех матчах группы; Количество забитых голов во всех матчах группы; Очки, набранные в очных встречах; Разница голов в очных встречах; Количество голов, забитых в очных встречах; Очки фэйр-плей во всех матчах группового этапа (только одно снятие может быть применено к игроку в одном матче): желтая карточка - минус одно очко, удаление из-за двух желтых карточек - минус три очка, прямая красная карточка - минус четыре очка, желтая и прямая красная карточки - минус пять очков; Жеребьевка

В случае ничейного результата в матчах стадии на выбывание команды сыграют два дополнительных тайма по 155 минут. Если же и в данном случае они не определят победителя, будет проведена серия пенальти.

Сборные состоят из 18 игроков возрастом до 23 лет (родившихся 1 января 2001 года и позже). Командам позволяется иметь в заявке трех игроков, которые превысили возрастной лимит.

К тому же, в резерве у каждой сборной могут находиться до четырех игроков, которые смогут заменить травмированных соотечественников по ходу турнира.

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