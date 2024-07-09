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Названо количество спортсменов, которые представят Украину на Олимпиаде в Париже

Украина установила антирекорд.
Сегодня, 11:55
Украинские спортсмены / НОК Украины
Украинские спортсмены / НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины сообщил количество спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Президент НОК Вадим Гутцайт сказал, что от Украины на соревнования во Францию поедут 140 атлетов. Они будут представлены в 23 видах спорта.

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Отметим, что это самое малое количество спортсменов в истории Украины на Олимпиадах. Предыдущий антирекорд был на Играх в Токио в 2021 году – 155 атлетов.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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