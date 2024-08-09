Франция - Испания: Обзор и результат финала футбольного Олипийского турнира 09.08.2024
В рамках финала футбольного турнира Олимпиады в Париже хозяева всех соревнований Франция встретилась с Испанией.
Достаточно быстро коллектив Тьерри Анри вышел вперед благодаря усилиям Энцо Мийо, но уже вскоре им самим надо было отыгрываться, потому что в течение семи минут Фермин Лопес оформил дубль.
До перерыва преимущество подопечных Сантиаго Дении удвоилось благодаря голу Алекса Баэны.
Ближе к завершению игры "Les Bleus" вернули зрителям интригу, сократив отставание до минимума. Автором гола стал Магнес Аклиуш.
На чем перепитии этого поединка не были завершены. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота Испании, которое реализовал Жан-Филипп Матета, переведя игру в овертайм.
В дополнительное время снова забивала лишь Испания. Снова дубль оформил один футболист, в этот раз это был Серхио Камельо.
Статистика финала Олимпиады Франция - Испания
Франция - Испания 3:5
Голы: Мийо, 11, Аклиуш, 78, Матета (пенальти), 90+2 - Лопес, 18, 25, Баэна, Камельо, 100, 120+1
xG: 1.42 - 1.75
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 13
Удары в створ ворот: 7 - 5
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