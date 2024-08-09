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Франция - Испания: Обзор и результат финала футбольного Олипийского турнира 09.08.2024

Поединок подарил кучу эмоций.
Вчера, 21:46
Серхио Камельо / Getty Images
Серхио Камельо / Getty Images

В рамках финала футбольного турнира Олимпиады в Париже хозяева всех соревнований Франция встретилась с Испанией.

Достаточно быстро коллектив Тьерри Анри вышел вперед благодаря усилиям Энцо Мийо, но уже вскоре им самим надо было отыгрываться, потому что в течение семи минут Фермин Лопес оформил дубль.

До перерыва преимущество подопечных Сантиаго Дении удвоилось благодаря голу Алекса Баэны.

Ближе к завершению игры "Les Bleus" вернули зрителям интригу, сократив отставание до минимума. Автором гола стал Магнес Аклиуш.

На чем перепитии этого поединка не были завершены. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота Испании, которое реализовал Жан-Филипп Матета, переведя игру в овертайм.

В дополнительное время снова забивала лишь Испания. Снова дубль оформил один футболист, в этот раз это был Серхио Камельо.

Статистика финала Олимпиады Франция - Испания

Франция - Испания 3:5

Голы: Мийо, 11, Аклиуш, 78, Матета (пенальти), 90+2 - Лопес, 18, 25, Баэна, Камельо, 100, 120+1

xG: 1.42 - 1.75
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 13
Удары в створ ворот: 7 - 5

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция испания

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