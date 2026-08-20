Ла Лига-2026/27, анонс тура №2: Барселона и Реал наконец-то начнут свой сезон

Элитный дивизион испанского футбола продолжает набирать обороты.

С четверга и до понедельника будут проходить матчи 2-го тура, среди которых, в частности, состоятся первые поединки Барселоны и Реала, которые проведут свои матчи первого тура немного позже.

Представляем превью матчей испанской Ла Лиги.

Райо Вальекано – Алавес

20 августа | 22:00 | Эстадио Мунисипаль де Бутарке, Леганес

В первом туре хозяева сыграли на выезде против Севильи, уступив ей со счётом 2:1, хотя этот матч также будет для них лишь номинально домашним, ведь их основную арену не допустили к проведению матчей из-за ужасного состояния.

В отличие от соперника, Алавес одержал разгромную победу со счётом 3:0 над Хетафе и после неполного первого тура возглавляет таблицу.

Больше шансов на победу в этой игре у Райо Вальекано. Эксперты BETKING оценивают вероятность триумфа хозяев коэффициентом 2.34, тогда как победа Алавеса оценивается в 3.60, а ничья — в 3.08.

Реал Бетис – Реал Сосьедад

21 августа | 22:00 | Эстадио Бенито Вильямарин, Севилья

И Реал Бетис, и Реал Сосьедад — из числа тех команд, которые первый тур сыграют позже второго, поэтому есть смысл сказать несколько слов об их результатах в товарищеских матчах.

Реал Бетис провёл 6 матчей, в которых одержал 3 победы, одну из которых — над лондонским Арсеналом, 2 раза проиграл и 1 раз сыграл вничью.

Статистика Реала Сосьедад — хуже: 7 матчей, в которых было одержано лишь 2 победы, 4 поражения (3 подряд в последних матчах предсезонной подготовки — прим.) и 1 ничья.

В линии BETKING на то, что тотал забитых голов будет больше 2.5, коэффициент — 2.00, а на то, что будет меньше 2.5, — 1.81.

Атлетик – Севилья

22 августа | 18:00 | Эстадио Нуэво Сан-Мамес, Бильбао

Атлетик тоже из числа команд, которые только начнут свой путь в чемпионате, поэтому, опять же, вспомним о результатах товарищеских матчей.

Баски сыграли 8 матчей, в которых 5 раз победили, дважды проиграли и 1 раз сыграли вничью.

Севилья же, в свою очередь, уже стартовала в чемпионате и, как было упомянуто выше, победила Райо Вальекано со счётом 2:1.

Что касается составов, то у обеих команд нет ни травмированных, ни дисквалифицированных.

Эксперты BETKING считают, что в этом матче наиболее вероятными авторами голов в составе Атлетика будут Асьер Йерро и Горка Гурусета. На гол кого-то из них одинаковый коэффициент — 2.40. В составе Севильи голов ожидают от Робби Юра и Исаака Ромеро с коэффициентом 4.00.

Валенсия – Сельта Виго

22 августа | 20:30 | Месталья, Валенсия

Обе команды только сейчас начнут чемпионат для себя.

«Летучие мыши» провели 8 товарищеских матчей, статистика такая: 3 победы, 4 поражения, 1 ничья.

У Сельты была более скромная подготовка: 5 матчей, 3 ничьи и 2 победы.

На сайте BETKING дают коэффициент 2.30 на победу Валенсии и 3.25 — на триумф Сельты Виго, тогда как ничья оценивается в 3.14.

Эспаньол – Реал Мадрид

22 августа | 22:00 | RCDE Стэдиум, Корнелья-де-Льобрегат

Первый официальный матч после своего возвращения в мадридский Реал Жозе Моуринью проведёт на выезде против Эспаньола, который в первом туре разгромил Леванте со счётом 3:0.

«Сливочные» уверенно показали себя в предсезонной подготовке, победив в 4 из 5 поединков и один раз сыграв вничью.

Жозе Моуріньо / Источник: Getty Images

Столичный клуб также неплохо поработал на трансферном рынке, усилившись Бернарду Силвой, Марком Кукурельей, Дензелом Думфрисом и Карлосом Эспи, хотя без ложки дёгтя здесь не обошлось, ведь Родри они проиграли своему главному конкуренту — Барселоне.

Что касается контекста этого матча, то стоит отметить, что у обеих команд есть кадровые потери. Эспаньолу не помогут Хави Пуадо и Кике Гарсия, а Реал будет играть, в частности, без Рауля Асенсио, Эдера Милитао и Родриго.

В линии BETKINGна победу Эспаньола можно поставить с коэффициентом 7.50, тогда как на Реал он составляет 1.44. Ничейный результат — 4.25.

Атлетико – Вильярреал

23 августа | 18:00 | Эстадио Ванда Метрополитано, Мадрид

Мадридский Атлетико, несмотря на игру в не совсем оптимальном составе, довольно уверенно стартовал в чемпионате.

«Матрасники» обыграли Малагу благодаря голам новичка Ли Кан Ина и Алекса Баэны.

Атлетіко / Источник: Getty Images

Что касается Вильярреала, то команда Иньиго Переса имела серьёзные проблемы в начале встречи против Расинга, однако ещё до перерыва отыграла отставание в 2 мяча, и матч завершился ничьей со счётом 2:2.

На сайте BETKING дают коэффициент 4.50 на то, что Ли Кан Ин сможет отличиться в двух матчах подряд. В составе Вильярреала можно поставить на гол Жоржеса Микаутадзе с коэффициентом 3.50.

Хетафе – Расинг

23 августа | 20:30 | Колизеум, Хетафе

В первом туре подопечные Хосе Бордаласа довольно неожиданно уступили Алавесу с разгромным счётом, поэтому первый матч в сезоне при домашних трибунах пройдёт для них с двойной мотивацией.

Расинг, как отмечалось выше, удивил Вильярреал удачным началом матча, когда удалось забить сразу 2 мяча в течение первых 35 минут, однако ещё до перерыва преимущество было утрачено, и восстановить его не удалось.

В линии BETKING можно поставить на победу Хетафе с коэффициентом 2.10, а на триумф Расинга — 4.00, тогда как коэффициент на ничью составляет 3.00.

Эльче – Барселона

23 августа | 22:30 | Эстадио Мануэль Мартинес Валеро, Эльче

В первом туре хозяева этого матча сыграли вничью против Депортиво, что для них скорее является приобретением одного очка, чем потерей двух, ведь именно они уступали до 76-й минуты матча.

Барселона же, в свою очередь, только вчера провела свой последний товарищеский матч. Подопечные Ханси Флика обыграли египетский Аль-Ахли, а до этого ещё в 5 матчах одержали 3 победы и дважды проиграли.

Обе команды подходят к матчу без травм и дисквалификаций, однако в стане каталонцев остаётся неясной ситуация с позицией центрального нападающего.

Роберт Левандовски ушёл в Чикаго Файр, а фактическая замена ему пока не подписана. В предсезонке хорошо себя проявлял Хамза Абделькарим, однако у 18-летнего египтянина нет опыта в официальных матчах, поэтому также возможен выход на этой позиции Энтони Гордона или Карима Адейеми.

Хамза Абделькарім / Источник: Getty Images

В линии BETKING можно поставить на индивидуальный тотал Барселоны больше 2.5 с коэффициентом 2.00, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.71.

Осасуна – Леванте

24 августа | 20:30 | Эстадио Эль Садар, Памплона

Осасуна также относится к числу команд, которые только стартуют в чемпионате, а в рамках подготовки к нему памплонцы сыграли 6 контрольных матчей: 3 победы, 2 поражения, 1 ничья.

Леванте неудачно стартовал, уступив Эспаньолу, и теперь будет пытаться компенсировать провал недельной давности.

Больше шансов на победу в этой игре у Осасуны. На сайте BETKING можно поставить на их триумф с коэффициентом 1.81, тогда как победа Леванте оценивается в 4.33, а ничья — в 3.60.

Малага – Депортиво

24 августа | 22:30 | Ла Росаледа, Малага

Закроется этот тур матчем новичков.

Малага на старте чемпионата весьма ожидаемо уступила Атлетико, дважды пропустив во втором тайме, а Депортиво сыграл вничью с Эльче. Отличился за «бело-голубых» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Больше шансов на победу в данном поединке у Малаги, хотя преимущество невелико. Триумф хозяев эксперты BETKING оценивают коэффициентом 2.54, тогда как победу гостей — коэффициентом 2.90, а ничью — 3.10.

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