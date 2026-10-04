"Я слишком много игрался": Уиттакер признал ошибку

Британский боксер Бен Уиттакер признался, что сам позволил Конору Уоллесу вернуться в бой в концовке поединка.

Бен Уиттакер признал, что сам позволил Конору Уоллесу вернуться в бой и создать проблемы в концовке поединка.

"Когда стало слишком легко, я слишком много игрался, смотрел за пределы ринга и занимался глупостями", — сказал британец после боя.

Уиттакер отметил, что мог завершить поединок досрочно, если бы продолжал действовать более сосредоточенно.

"Я сильно его потрепал и сбавил обороты. Думаю, если бы я продолжал держать внимание на сопернике, то смог бы остановить его. Но это все разговоры в стиле "если бы да кабы", — признал боксер.

При этом Уиттакер отдал должное Уоллесу за его выступление:

"Это был отличный бой, ему респект — он действительно дал отпор".

Британец победил единогласным решением судей — 117:111, 116:112, 115:113 — и стал обязательным претендентом на титул IBF в полутяжелом весе.

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