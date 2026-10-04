iSport.ua
Русский Українська

"Я слишком много игрался": Уиттакер признал ошибку

Британский боксер Бен Уиттакер признался, что сам позволил Конору Уоллесу вернуться в бой в концовке поединка.
Сегодня, 14:05       Автор: Сергей Носенко
Уиттакер - Уоллес / Getty Images
Уиттакер - Уоллес / Getty Images

Бен Уиттакер признал, что сам позволил Конору Уоллесу вернуться в бой и создать проблемы в концовке поединка.

"Когда стало слишком легко, я слишком много игрался, смотрел за пределы ринга и занимался глупостями", — сказал британец после боя.

Уиттакер отметил, что мог завершить поединок досрочно, если бы продолжал действовать более сосредоточенно.

"Я сильно его потрепал и сбавил обороты. Думаю, если бы я продолжал держать внимание на сопернике, то смог бы остановить его. Но это все разговоры в стиле "если бы да кабы", — признал боксер.

При этом Уиттакер отдал должное Уоллесу за его выступление:

"Это был отличный бой, ему респект — он действительно дал отпор".

Британец победил единогласным решением судей — 117:111, 116:112, 115:113 — и стал обязательным претендентом на титул IBF в полутяжелом весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF

Статьи по теме

Уиттакер оказался на настиле Уиттакер оказался на настиле
Обязательный претендент на пояс IBF сообщил, когда может состояться бой с Хрговичем Обязательный претендент на пояс IBF сообщил, когда может состояться бой с Хрговичем
Не хотел, чтобы дочь считала отца неудачником — откровение нового чемпиона мира Не хотел, чтобы дочь считала отца неудачником — откровение нового чемпиона мира
Стало известно, за какой пояс сразятся Итаума и Хргович Стало известно, за какой пояс сразятся Итаума и Хргович

Видео

Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча
Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" потерпели разгромное поражение от Северной Ирландии в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: матчи 10-го тура Первой лиги Украины
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Бокс16:55
Фьюри рассказал, когда может состояться третий бой с Усиком
Украина15:41
Александрия уверенно обыграла Колос-2
Формула 114:56
"Это позор": Рассел лишился шансов на титул из-за отказа двигателя
Бокс14:05
"Я слишком много игрался": Уиттакер признал ошибку
Формула 113:28
Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна в Малайзии
Украина12:50
Судаков покинул сборную Украины из-за травмы
НБА12:29
НБА-клуб наняла и уволила комментатора за один день из-за постов, которые он писал в 15 лет
Футбол12:10
Саудовская Аравия остановила строительство стадиона NEOM к ЧМ-2034
Киберспорт11:38
Balu Team распустила состав по Dota 2
Теннис11:04
Снигур за 48 минут разгромила Престон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK