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Уиттакер оказался на настиле

Британский боксер Бен Уиттакер едва не упустил победу в бою против Конора Уоллеса, но все же добился своего.
Сегодня, 09:15       Автор: Сергей Носенко
Уиттакер - Уоллес / Getty Images
Уиттакер - Уоллес / Getty Images

Поединок состоялся в Бирмингеме и был рассчитан на 12 раундов. Уиттакер уверенно начал встречу и большую часть боя контролировал ход событий благодаря технике, скорости и работе на дистанции.

Однако в чемпионских раундах ситуация резко изменилась. Уоллес прибавил и в 10-м раунде начал регулярно доставать соперника мощными ударами. В заключительной трехминутке ирландец устроил настоящий штурм: Уиттакер несколько раз оказался на настиле и с трудом дожил до финального гонга. Рефери при этом ни разу не зафиксировал нокдаун.

Тем не менее судьи единогласно отдали победу Уиттакеру — 117:111, 116:112, 115:113.

Британец сохранил статус непобежденного и стал обязательным претендентом на титул IBF в полутяжелом весе. Сейчас поясом владеет Дмитрий Бивол, который 12 декабря должен провести защиту против Каллума Смита.

После боя Уиттакер допустил возможность реванша с Уоллесом. При этом команда британца ожидает, что полноценный титульный шанс может состояться не раньше следующего лета.

Напомним, на днях Хргович назвал своего приоритетного соперника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс IBF

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