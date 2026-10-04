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Александрия уверенно обыграла Колос-2

Александрия одержала победу над Колос-2 в матче 10-го тура Первой лиги. Встреча в Обухове завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Сегодня, 15:41       Автор: Сергей Носенко
Александрия - Колос-2 / ФК Александрия
Александрия - Колос-2 / ФК Александрия

Команды осторожно начали игру, однако на 33-й минуте Александрии удалось открыть счет. Владимир Адамюк воспользовался своим моментом и вывел фаворита противостояния вперед.

После перерыва Колос-2 получил возможность сравнять счет, но хозяева не смогли завершить атаку точным ударом. На 59-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги.

После возобновления игры Александрия увеличила преимущество. На 72-й минуте Александр Дыхтярук оказался первым на добивании после сейва вратаря Колоса-2 и отправил мяч в сетку.

Александрия увезла из Обухова победу со счетом 2:0.

Первая лига. 10-й тур

Колос-2 — Александрия — 0:2

Голы: Адамюк, 33; Дыхтярук, 72.

Напомним, в Ровно состоялся перенесенный поединок шестого тура чемпионата Украины по футболу, в котором Верес обыграл Кудровку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Колос фк александрия

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