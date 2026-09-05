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Александрия нашла замену ушедшему легионеру: новый форвард уже подписал контракт

Клуб оперативно закрыл вакансию нападающего, обратившись к 27-летнему украинцу с опытом выступлений в Шахтере.
Сегодня, 13:22       Автор: Сергей Носенко
Максим Войтиховский / ФК Александрия
Максим Войтиховский / ФК Александрия

ФК Александрия подписал контракт с нападающим Максимом Войтиховским. Соглашение между клубом и футболистом заключено до 31 мая 2028 года с опцией продления на один год.

Как сообщает сайт клуба, Максим является воспитанником тернопольского футбола. На протяжении профессиональной карьеры выступал за Днепр, донецкий Шахтер, луцкую Волынь, одесский Черноморец, Агробизнес (Волочиск), Подолье (Хмельницкий) и черновицкую Буковину, откуда и присоединился к новой команде.

Переход Войтиховского стал оперативной заменой мавританскому форварду Папе Ндиаге Яде, который 4 сентября, покинул Александрию, перейдя в ЛНЗ.

Напомним, Александрия в этом трансферном окне лишилась сразу нескольких футболистов

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фк александрия

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