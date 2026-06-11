Александрия попрощалась с двумя футболистами

Александрия объявила о прекращении сотрудничества с полузащитником и защитником.

Теперь Дмитрий Мишнев и Мигель Кампос не продолжат выступать за команду в следующем сезоне.

Напомним, что Мишнев провёл за клуб 57 матчей в УПЛ и забил 2 гола, а также выступал в Кубке Украины и еврокубках.

Тем временем Кампос сыграл 61 матч в чемпионате и отметился 6 мячами, а также участвовал в кубковых и еврокубковых турнирах.

Тем временем бывший игрок Шахтера и Зари объявил о завершении карьеры.

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