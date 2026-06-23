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Футбол

Вылетевшая из УПЛ команда рассталась со спортивным директором

Команда объявила о прекращении сотрудничества с Кочергой.
Сегодня, 09:47       Автор: Валентина Чорноштан
Евгений Кочерга / fco.com.ua
Евгений Кочерга / fco.com.ua

По итогам сезона‑2025/26 ФК Александрия вылетает из высшего дивизиона чемпионата Украины.

Накануне пресс‑служба "горожан" поделилась информацией о прекращении сотрудничества со спортивным директором Евгением Кочергой.

В заявлении клуба поблагодарили функционера за вклад в развитие команды, спортивную стратегию и результаты, отметив его профессионализм и преданность работе.

Напомним, что в июне 2025 года этот пост оставил Иван Телько, и его место занял Кочерга, проработавший там до текущего момента.

К слову, ещё один специалист не продолжит работу, ведь молодёжная сборная Украины отправила в отставку главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фк александрия

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