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Молодежная сборная Украины отправила в оставку главного тренера

УАФ решила не продлевать контракт Унаи Мельгосы.
Вчера, 23:30       Автор: Андрей Безуглый
Унаи Мельгоса / УАФ
Унаи Мельгоса / УАФ

УАФ объявила об оставке главного тренера сборной Украины (U-21) Унаи Мельгосы.

Стороны решили не продлевать соглашение, которое истекло этим летом.

Под руководством Мельгосы команда провела 29 матчей, из которых выиграла только 13.

В прошлом году команда квалифицировалась на Евро, однако покинула турнир после группового этапа.

Также сейчас команда пытается отобраться на следующий Евро, занимая пока третье место в группе.

Украина в отборе к Евро-2027: таблица группы Н

  1. Хорватия — 13 очков (5 матчей), 11:1 (разница голов)
  2. Турция — 11 (6), 7:6
  3. Украина — 8 (6), 10:7
  4. Венгрия — 3 (5), 6:9
  5. Литва — 2 (6), 3:14

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